Ünlü oyuncu sudan zehirlendi! Nöbet geçirdi

Dünyaca ünlü oyuncu Brooke Shields çok fazla su içmesine bağlı olarak nöbet geçirdiğini söyledi.

Ünlü oyuncu sudan zehirlendi! Nöbet geçirdi

58 yaşındaki Hollywood yıldızı Brooke Shields, tek kişilik gösterisine hazırlandığı dönemde çok su tükettiğini ve sodyum seviyesinin tehlikeli derecede düşük bir düzeye indiğini söyledi. Ünlü oyuncunun doktoru da Shields'in çok su içmesi sebebiyle nöbetler geçirdiğini belirtti.

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Glamour 2023 Yılın Kadınları röportajında,detayları veren Shields şu ifadeleri kullandı:

"Sistemimi su bastı ve kendimi boğdum. Kanınızda, idrarınızda ya da vücudunuzda yeterince sodyum yoksa nöbet geçirebilirsiniz. Ağzımdan köpükler geliyordu, tamamen morarmıştım, dilimi yutmaya çalışıyordum. Hatırladığım bir sonraki şey, bir ambulansa bindirildiğimdi. Oksijen veriliyordu."

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GRAND MAL (TONİK-KLONİK) NÖBET NEDİR?

Johns Hopkins Medicine web sitesine göre, artık resmi olarak tonik-klonik nöbet olarak adlandırılan grand mal nöbet sırasında kaslar tonik faz (sertleşme) ve klonik faz (sarsılma veya seğirme) arasında gidip gelir.
Erken uyarı işaretleri genellikle aura olarak da bilinen "basit veya karmaşık parsiyel nöbet" ile birlikte ruh hali veya duygulardaki değişiklikler ve anormal duyusal deneyimleri içerir.

Johns Hopkins'e göre, tonik aktivite başladığında, kişi bilincini kaybedebilir, ağlayabilir, düşebilir ve/veya ağzından salya akabilir veya köpürebilir. Nöbet solunum bozukluğuna neden olursa, kişi nefes nefese kalmış gibi görünebilir veya gri veya mavimsi bir cilt tonu alabilir. Klonik fazda, kişinin vücudu genellikle bir ila üç dakika boyunca sarsılmaya başlayacaktır. Bundan sonra vücut gevşeyecek ve sarsıntı hareketleri duracaktır. Bir kişi nöbet geçirdikten sonra beynin kendini toparlaması genellikle birkaç dakika sürer. Bu süre zarfında kişi uyuyor veya bilinçsiz gibi görünebilir.

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SU NASIL NÖBETE SEBEP OLABİLİR?

Fox News'e konuşan uzmanların aktardığına göre çok fazla su içmek gerçekten tehlikeli olabilir.

Hiponatremiye (düşük sodyum) neden olabilir. Aşırı hiponatremi vücut üzerinde ciddi olumsuz etkilere neden olabilir.

Bu potansiyel etkilerden biri de nöbetlerdir. Şiddetli hiponatremi durumunda su beyne doğru hareket ederek beyin hücrelerinin şişmesine neden olur. Eğer bu durum akutsa, basınç artışına ve nöbetlere neden olabilir.
Doktora göre önerilen su miktarı günde yaklaşık sekiz bardaktır. (ortalama 1,5-2 litre)

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Susuz kalmamak çok önemli olmakla birlikte konuyla ilgili olarak konuşan doktorlar, beslenme düzeninizde ani değişiklikler yapmadan önce güvenli su alımını belirlemek için bir sağlık uzmanına danışmanızı öneriyor - özellikle de önceden herhangi bir tıbbi rahatsızlığı olanlar için.

NE KADAR SU İÇMELİYİZ?

Hemen herkeste su zehirlenmesi olabileceğini aktaran uzmanlar, suyun fazlasının da toksik etkili olduğuna değiniyor. Günde mutlaka 8 bardak su içilmelidir. Suyu yudum yudum ve azar azar tüketmeliyiz. Ortalama 1 litre suyun 5 bardağa denk geldiğini düşünürsek, günde ortalama 1,5-2 litre ya da 8 bardak kadar su içmek gerekir diyebiliriz.

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