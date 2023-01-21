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Ünlü oyuncu Brooke Shields cinsel saldırıya uğradığını açıkladı. Hem de tanıdığı biriymiş...

ABD'li oyuncu ve model Brooke Shields, 20'li yaşlarının başında uğradığı cinsel saldırıyı ilk kez itiraf etti. Kendisine saldıran kişinin kimliğini paylaşmayan Shields, saldırganın tanıdığı ve yakın olduğu biri olduğunu doğruladı.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 17:49
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Ünlü oyuncu Brooke Shields uğradığı tacizi yıllar sonra ilk kez anlattı

Ünlü oyuncu Brooke Shields cinsel saldırıya uğradığını açıkladı. Hem de tanıdığı biriymiş...
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ABD'li oyuncu ve model Brooke Shields, 20'li yaşlarının başında uğradığı cinsel saldırıyı ilk kez anlattı. Shields, 2023 Sundance Film Festivali'nde prömiyer yapan iki parçalık Lana Wilson belgeseli 'Pretty Baby: Brooke Shields'da yaşadıklarını dile getirdi.


Belgeselde kendisine saldıran kişinin kimliğini paylaşmayan Shields, saldırganın tanıdığı ve yakın olduğu biri olduğunu doğruladı.

Gözyaşları içinde "İlk defa olanlar hakkında konuşuyorum" diyen Shields, olayın Princeton Üniversitesi'ni bitirdikten sonra film sektörüne dönmeye hazırlandığı dönemde yaşandığını belirtti.
Shields, saldırganın kendisini film projeleri hakkında görüşmeye çağırdığını; daha sonra da "taksi çağıracağını" söyleyerek otel odasına davet ettiğini söyledi. 

Belgeselde Shields, saldırganın tuvalete girip daha sonra çıplak çıktığını ve kendisine saldırdığını söyledi. 

"Boğulacağımdan korktum" diyen Shields, "Karşılık veremedim. Dondum kaldım. 'Hayır' dememin yeterli olacağını düşünmüştüm. Sadece 'hayatta kal ve buradan kurtul' diye düşündüm" ifadelerini kullandı.

Shields, saldırıdan sonra arkadaşı ve güvenlik şefi Gavin de Becker'ı aradığını belirtti. Shields, olayı anlattıktan sonra Gavin de Becker'ın "Bu tecavüz" dediğini aktardı. 
Telefonda "Buna inanmayı kabul etmiyorum" yanıtını verdiğini belirten Shields, o günden bu yana konu hakkında kamuya açık bir şekilde konuşmadığını ifade etti.

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