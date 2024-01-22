Ünlü oyuncu 26 bin Euro'luk saati için gözaltına alındı. 35 bin Euro ceza ödedi

Ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger, iklim krizi yardım kuruluşuna yardım etmek için müzayedede satmayı düşündüğü 26 bin Euro’luk Audemars Piguet saatini gümrük yetkililerine beyan etmediği gerekçesiyle Münih havaalanında 3 saate yakın gözaltında tutulmuştu.

ÜNLÜ OYUNCUYA TOPLAMDA 35 BİN EURO PARA CEZASI KESİLDİ

Ünlü oyuncuya 4000 euro vergi, 5000 euro para cezası da içinde olmak üzere toplam 35 bin euro para ceza kesilmişti. Serbest bırakılmak için bu tutarı ödemesi gereken ünlü oyuncu vergiyi gümrük memurlarının POS cihazi ile ödemek istedi. Ancak memurların POS cihazı çalışmadı.

Bankalarda kapalı olunca ünlü oyuıncu ATM’ye yöneldi. Ancak ATM’de nakit limit yetersiz çıktı. Ünlü aktör, daha sonra gümrük memurlarının getirdiği POS cihazı ile ödemeyi gerçekleştirdi.

Gümrük memurları tarafından uzun bir süre sorgulanan Arnold Schwarzenegger, serbest bırakılarak yarım kalan seyahatine devam etmişti.

SAAT 294 BİN EURO'YA SATILDI

Gümrük memurlarına takılan saat, Arnold Schwarzenegger'ın kurucusu olduğu hayır kurumu 'Schwarzenegger İklim Girişimi'ne (Schwarzenegger Climate Initiative) destek amaçlı düzenlenen açık artırma yöntemiyle 294 bin dolara satıldı. Yapılan etkinlikte ise toplamda 1 milyon 310 bin dolar bağış toplandı.