Ünlü oyuncu İsrail ordusuna katıldı. Dizideki rolü gerçek oldu

İsrail ile HAMAS arasında çatışmalar şiddetlenirken dünyanın birçok yerinden İsrail ordusuna katılmak için gönüllüler gelmeye başladı. Bunlardan bir tanesi de Kürt asıllı oyuncu Idan Amedi oldu.

Netflix'in 'en çok izlenenler' sırasına aldığı dizi Fauda'da Sagi karakterini canlandıran Idan Amedi İsrail ordusuna katıldığını açıkladı.

Klasik bir İsrail dizisi olan Fauda, İsrail Filistin arasındaki gerilimleri konu alarak İsrail'i üstün Filistin'i terörist olarak gösteren dizilerden biri olarak biliniyor.

DİZİDEKİ ROLÜ GERÇEK OLDU

Idan Amedi'nin de canlandırdığı Sagi karakteri İsrailli ajan grubunda olan bir isim. Dizide Sagi'nin bağlı bulunduğu ajan grubu Filistin'de polisiye görevler gerçekleştiriyor. Klasik İsrail güzellemesi olan dizideki rolüne kendini kaptıran eski İsrail askeri Amedi birkaç gün önce İsrail ordusuna katıldığını açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri'ndeki askerlik görevi sırasında Devriye Dairesi'ndeki Savaş Mühendislik Kolordusu'nda görev yapan Idan, askerlik hizmetinden sonra, American Idol'ün İsrail versiyonu için seçmelere katıldı.

Idan Amedi İsrail ordusu için yaptığı bir şarkıyla ülkede yılın şarkısı ödülünü aldı. İsrail askerleri, İsrail'in 70'inci yıl dönümü kutlamalarıyla birlikte düzenlenen yarışmada 'askerin en sevdiği şarkı' olarak birinci seçildi.

İsrail ordusuna geri döndüğünü açıklayan Idan Amedi Instagram hesabında şu sözleri paylaştı:

"WhatsApp'ı açtım ve bir sürü mesaj gördüm. Hepinize iyi olduğumuzu bildiriyorum. Cumartesi gününden beri burada pek uyuyamadım ama moralimiz yüksek ve neden burada olduğumuzu her an anlıyoruz. Ailelerimizi ve çocuklarımızı korumak için. On yıldan fazla bir süre önce askeri konuşmaları geride bıraktım. Bu yüzden detaylandırmayacağım, sadece bu zor günlerde tüm İsrail'e basit kelimelerle şunu söyleyeceğim: Kazanacağız."

Idan Amedi paylaştığı videoda da şunları söylemişti:

''İsrail halkına ve IDF askerlerine Merhaba;

Bu Fauda'dan bir sahne değil bu gerçek bir hayat. (7 Ekim'i kastederek) Çocuklarımızı korumak için buradayız kazanana kadar durmayacağız. Hadi kazanalım."