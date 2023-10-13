Filistin hükümeti çağrı yaptı: İsrail’e inanmayın, Gazze’yi terk etmeyin

İsrail’in Gazze’yi terk edin çağrısına karşılık Filistin hükümetinden karşı çağrı geldi. Filistin hükümet medyasının duyurduğu çağrıda ‘Gazze’yi terk etmeyin’ denildi.

Filistin hükümeti çağrı yaptı: İsrail’e inanmayın, Gazze’yi terk etmeyin

İsrail ordusu, Gazze'de yaşayan 1,1 milyon sivilin yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istemesi üzerine, Gazze'deki hükümete bağlı medya ofisinden konuya ilişkin basın açıklaması yapıldı.

Yapılan çağrıda, "İşgal, vatandaşlar arasında kafa karışıklığı çıkarmayı ve iç cephemizin birliğine zarar vermeyi amaçlayan bazı yalan propaganda haberlerini çeşitli yollarla yayınlamaya ve aktarmaya çalışıyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, vatandaşlara "işgalin psikolojik savaş kapsamındaki girişimlerine aldırış etmemeleri" denildi.

Medya ofisinden yapılan açıklamada, söz konusu girişimler arasında uluslararası kuruluşlardaki bazı çalışanların kentin güneyine gitmelerinin istenmesi yönünde söylemlerin de olduğu kaydedilerek, "Bu kurumların ekipleri hala yerinde." ifadesi kullanıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'deki İnsani İşler Koordinasyon ve Güvenlik Ofisi'ne gece yarısından hemen önce, "Gazze'deki sivillerden 1,1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istediği" bilgisini verdiğini paylaşmıştı.

Dujarric, "Bunun aynı zamanda BM personeli ve aralarında okullar ve sağlık merkezlerinin de bulunduğu BM tesislerinde kalan kişiler için de geçerli olduğu duyuruldu." açıklamasında bulunmuş, İsrail ordusunun Gazze nüfusunu yerinden ayrılmaya zorlamasının çok yıkıcı sonuçları olacağını ve karardan vazgeçmesini istediklerinin altını çizmişti.

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