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Uraz Kaygılaroğlu eski eşi hakkında ilk kez konuştu. Boşanma sürecini anlattı

Üç Kuruş ve Erşan Kuneri dizileriyle yıldızı parlayan Uraz Kaygılaroğlu, Ceyda Düvenci'nin sunduğu programa konuk oldu. Programda birçok itirafta bulunan Uraz Kaygılaroğlu, eski eşi Melis İşiten hakkında ilk kez konuştu.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 10:25
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Ünlü oyuncu katıldığı bir programda eski eşi hakkında ilk defa konuştu

Uraz Kaygılaroğlu eski eşi hakkında ilk kez konuştu. Boşanma sürecini anlattı
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Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Ceyda Düvenci'nin sunuculuğunu üstlendiği programa konuk oldu. Erşan Kuneri dizisi ile büyük beğeni toplayan Uraz Kaygılaroğlu, eski eşi Melis İşiten ile boşanma sürecinin ardından yaşadıklarını ilk kez anlattı.

Pis Yedili, Üç Kuruş, Sefirin Kızı, Baba Candır gibi birçok kaliteli projede yer alan Uraz Kaygılaroğlu'nu son dönemlerin en çok merak edilen isimleri arasında yer aldı. Ekranların sevilen yüzü Kaygılaroğlu'nun özel hayatıda hayranları tarafından merak ediliyordu.

Kilo verme süreci, başarı ve daha birçok konuyu konuşan Ceyda Düvenci ile Uraz Kaygılaroğlu, eski eşi Melis İşiten hakkında da konuştu.

5 yıllık evliliklerini bitirmişlerdi

2014 yılında evlenen ancak Temmuz 2019'da boşanma kararı alıp 5 yıllık evliliklerini bitiren Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten çifti kızları Ada için sık sık bir araya geliyor. Eski eşi Melis İşiten hakkında konuşmayan Uraz Kaygılaroğlu, suskunluğunu bozdu.

Uraz Kaygılaroğlu meslektaşı Melis İşiten ile 2014 yılında dünya evine girmişti. 2017 yılında kızları Ada'yı kucağına alarak ilk kez annelik ve babalık duygusunu yaşadılar. Ünlü çift, 2019 yılının Temmuz ayında boşanma kararı almıştı.

"Melis ile ilk başlarda ufak tefek kavgalarımız olmuştu"

Ceyda Düvenci'nin; "Sana hayranlık duyuyorum. Bedensel değişimin, eski eşin Melis ile aranızdaki güçlü iletişim, babalığın ve oyunculuğun hepsi sende nasıl bir farkındalık yarattı?" sorusuna ünlü oyuncu şu yanıtı verdi:

"Melis ile ilk başlarda ufak tefek kavgalarımız olmuştu ama şimdi hem iki arkadaş olarak hem de anne baba olarak sağlıklı ilerlemesi beni çok mutlu ediyor. Fiziksel değişim benim için de şok edici olmuştu"

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