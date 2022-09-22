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Hafsanur Sancaktutan'ın dizideki sahnesi Hülya Avşar'ın filmini hatırlattı

'Dünyayla Benim Aramda' dizisinde Sinem karakterini canlandıran Hafsanur Sancaktutan'ın Buğra Gülsoy'un (Tolga) fotoğraflarına bakıp mastürbasyon yaptığı sahneler gündeme bomba gibi düştü. Dizide ki bu sahne Hülya Avşar'ın 'Berlin in Berlin filmini hatırlattı

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 11:17
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'Dünyayla Benim Aramda' dizisinde çekilen sahne olayoldu.Hülya Avşar'ın filmini hatırlattı

Hafsanur Sancaktutan'ın dizideki sahnesi Hülya Avşar'ın filmini hatırlattı
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Disney+'ta yayınlanan ve başrollerinde Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan ve Metin Akdülger'in yer aldığı 'Dünyayla Benim Aramda' dizisi yayınlanır yayınlanmaz olay oldu.

Dizide Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un ateşli sahneleri çok konuşuldu. 2. bölümün sonunda ise Hafsanur Sancaktutan'ın sahneleri dikkat çekti.

Dizide Sinem karakterini canlandıran Hafsanur Sancaktutan'ın Buğra Gülsoy'un hayat verdiği Tolga'nın fotoğraflarına bakıp kendisini tatmin ettiği sahne sosyal medyada gündem oldu.

Hafsanur Sancaktutan'ın mastürbasyon sahnesini görenler "Çok gereksiz", "Dizide öpüşme sevişme olması olmuyor mu?", "Gereksiz sahne" yorumları yapıldı.

Buna benzer bir sahne 1993 yılında çekilen Berlin in Berlin filminde Hülya Avşar tarafından oynanmış ve o yıllarda büyük ses getirmişti

 

 

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