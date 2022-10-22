22 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Oyuncu Aslı Bekiroğlu rol arkadaşının konuşması sırasında saygısızlık yaptı

Oyuncu Aslı Bekiroğlu rol arkadaşının konuşması sırasında saygısızlık yaptı

Barış Akarsu'nun hayatını anlatan filmde başrol olan ancak Akarsu'ya yönelik saygısız ifadeleri nedeniyle yerine başka bir oyuncuyla anlaşılan Aslı Bekiroğlu, bu sefer de rol arkadaşı Deniz Can Aktaş'a yaptığı saygısızlıkla gündemde.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 09:21
Takip Et

Ünlü oyuncu rol arkadaşına yaptığı saygısızlıkla yine gündem oldu

Oyuncu Aslı Bekiroğlu rol arkadaşının konuşması sırasında saygısızlık yaptı
+
Aa
-

Ünlü şarkıcı Barış Akarsu'nun hayatını anlatan filmde, Akarsu'nun sevgilisini canlandırması beklenen ancak kendisine yöneltilen "Barış Akarsu'yu nasıl biliyorsunuz, sevgilisini araştırdınız mı? Hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusuna verdiği "Ay ne bileyim hayatım" şeklindeki cevap nedeniyle projeyle yolları ayrılan Aslı Bekiroğlu bu sefer başka bir konu nedeniyle tepkilerin odağı haline geldi.

Aslı Bekiroğlu, gerçek hayattan esinlenerek kaleme alınan "Bandırma Füze Kulübü" filminin galası sırasında film hakkında gazetecilere açıklamada bulunan rol arkadaşı Deniz Can Aktaş'a saygısızlık yaparak, konuşmasını dinlemedi ve arka taraftaki kişilerle koyu bir sohbete daldı.

BÜYÜK TEPKİ VAR

Hem Deniz Can Aktaş'ın hayranları hem de filmi bekleyenler, bu tavrı nedeniyle oyuncu Aslı Bekiroğlu'na büyük tepki gösterdi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Muharrem İnce AKP’ye geçen Mehmet Ali Çelebi’nin kendisine yaptığı teklifi açıkladı
1
﻿Muharrem İnce AKP’ye geçen Mehmet Ali Çelebi’nin kendisine yaptığı teklifi açıkladı
﻿Muharrem İnce AKP’ye geçen Mehmet Ali Çelebi’nin kendisine yaptığı teklifi açıkladı
﻿AKP’de bir milletvekilinden daha istifa sinyali. Erdoğan’ın sır küpünün en yakınındaki isim
2
﻿AKP’de bir milletvekilinden daha istifa sinyali. Erdoğan’ın sır küpünün en yakınındaki isim
﻿AKP’de bir milletvekilinden daha istifa sinyali. Erdoğan’ın sır küpünün en yakınındaki isim
﻿Görselde gizlenen geyiği 200 kişiden sadece 1'i bulabildi
3
﻿Görselde gizlenen geyiği 200 kişiden sadece 1'i bulabildi
﻿Görselde gizlenen geyiği 200 kişiden sadece 1'i bulabildi
﻿"Cumhuriyet alfabemizi, dilimizi, düşünmemizi yok etmiştir" diyen Mahir Ünal'dan 'çevir kazı yanmasın' açıklaması geldi
4
﻿
﻿"Cumhuriyet alfabemizi, dilimizi, düşünmemizi yok etmiştir" diyen Mahir Ünal'dan 'çevir kazı yanmasın' açıklaması geldi
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı. Gazeteci Tolga Şahin herkesin gözünden kaçırdığı detayı açıkladı
5
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı. Gazeteci Tolga Şahin herkesin gözünden kaçırdığı detayı açıkladı
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı. Gazeteci Tolga Şahin herkesin gözünden kaçırdığı detayı açıkladı
﻿Sivas'ta BBP'lilerden İmamoğlu'na sürpriz teklif. Hepsi birden cama çıkıp seslendi
6
﻿Sivas'ta BBP'lilerden İmamoğlu'na sürpriz teklif. Hepsi birden cama çıkıp seslendi
﻿Sivas'ta BBP'lilerden İmamoğlu'na sürpriz teklif. Hepsi birden cama çıkıp seslendi
﻿Gazeteci Deniz Zeyrek’ten flaş iddia! ‘Güçlü bir Bakan’dan duydum’ diyerek açıkladı: Meral Akşener Başbakan olacak
7
﻿Gazeteci Deniz Zeyrek’ten flaş iddia! ‘Güçlü bir Bakan’dan duydum’ diyerek açıkladı: Meral Akşener Başbakan olacak
﻿Gazeteci Deniz Zeyrek’ten flaş iddia! ‘Güçlü bir Bakan’dan duydum’ diyerek açıkladı: Meral Akşener Başbakan olacak
﻿Bu cevizlerin büyüklüğü elmayla yarışıyor
﻿Bu cevizlerin büyüklüğü elmayla yarışıyor
﻿Bu cevizlerin büyüklüğü elmayla yarışıyor
﻿Fenerbahçe Kadıköy'de Başakşehir'i konuk ediyor. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadele
﻿Fenerbahçe Kadıköy'de Başakşehir'i konuk ediyor. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadele
﻿Fenerbahçe Kadıköy'de Başakşehir'i konuk ediyor. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadele
﻿İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alacak
﻿İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alacak
﻿İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alacak
﻿Recep Niyaz coştu, Eyüpspor Sakarya'yı vurdu
﻿Recep Niyaz coştu, Eyüpspor Sakarya'yı vurdu
﻿Recep Niyaz coştu, Eyüpspor Sakarya'yı vurdu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.