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  • Aslı Bekiroğlu: Yorumlar beni çok yordu ve üzdü. Barış Akarsu hakkında söyledikleri tepki çekmişti

Aslı Bekiroğlu: Yorumlar beni çok yordu ve üzdü. Barış Akarsu hakkında söyledikleri tepki çekmişti

Katıldığı bir davette 2007 yılında vefat eden şarkıcı Barış Akarsu'nun ölümüne dair sorulara verdiği yanıt tepki toplayan Aslı Bekiroğlu “Yorumlar beni çok yordu ve üzdü” dedi. 

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 17:32
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Barış Akarsu hakkında söyledikleri tepki çekmişti! Aslı Bekiroğlu: Yorumlar beni çok yordu ve üzdü

Aslı Bekiroğlu: Yorumlar beni çok yordu ve üzdü. Barış Akarsu hakkında söyledikleri tepki çekmişti
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2007 yılında vefat eden şarkıcı Barış Akarsu'nun hayatının konu alınacağı filmde rol alacak olan oyuncu Aslı Bekiroğlu, katıldığı bir davette Akarsu'nun ölümüne dair sorulara verdiği cevapla tepki çekmişti. 

Geçen haftalarda ise yeni filmi 'Bandırma Füze Kulübü'nün galasında rol arkadaşını dinlemeyerek başkalarıyla sohbet eden Bekiroğlu, yine sosyal medyada gündem olarak eleştirilmişti. Ünlü isim, yaşananların ardından Bebek'te görüntülendi.

Ayaküstü gazetecilerle konuşan oyuncu "Film (Bandırma Füze Kulübü) çok güzeldi, izleme şansınız oldu mu? Sizler de gidip izleyin” dedi. Galada yaşanan olaylar sorulunca ünlü isim, "Onları boş verin. Gereken açıklamayı Ertan Bey ve Mustafa Bey yaptılar zaten” cevabını verdi.
Daha önce de birçok kez kendisine karşı linç girişiminde bulunulduğu hatırlatılan Aslı Bekiroğlu, "Alıştık artık, canları sıkılıyor. Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Yorumlar beni çok yordu ve üzdü." diye konuştu.

"NE DİYEYİM BAŞI SAĞ OLSUN!"

Geçtiğimiz aylarda bir ödül törenine katılan Bekiroğlu, kadrosunda yer alacağı film hakkında konuşarak, filmde Akarsu'nun kız arkadaşını Zeynep'i canlandıracağını söylemişti. Muhabirlerin, "Barış beyin trajik bir ölümü oldu, ne söylemek istersiniz?" sorusuna Aslı Bekiroğlu gülümseyerek, "Ne diyeyim hayatım, başı sağ olsun ne denir? Tövbe yarabbim" yanıtını vermişti.


 

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