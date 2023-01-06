Aslı Bekiroğlu hastalığını açıkladı. Ambulans içinde bir gün beklemişti

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, Bebek'te köpekleriyle yürüyüş yaparken objektiflere takıldı.

Sıkı Dostlar adlı filmin setinde rahatsızlanan ünlü oyuncu, bir gün ambulansta kalmıştı.

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Oyuncu, rol aldığı 'Sıkı Dostlar' setinde geçirdiği rahatsızlığı için "Şimdi çok iyiyim. Beynimde bir şeyler çıktı, onun için belimden sıvı aldılar. Ciddi bir şey. Uzun hikaye ama iyiyim" dedi.