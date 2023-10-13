Ünlü oyuncu sevgilisiyle görüntülendi. “Aşka vaktim yok” demişti

Ünlü oyuncu Alper Saldıran, geçtiğimiz günlerde 'Aşka vaktim yok' demişti. Saldıran önceki gece yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.

Ünlü oyuncu sevgilisiyle görüntülendi. “Aşka vaktim yok” demişti

Ünlü oyuncu Alper Saldıran ve meslektaşı Pınar Tuncegil, 2013 yılında nikâh masasına oturmuş, ancak çift 2019'da boşanmıştı.

Tek celsede boşanan çift, birbirlerinden maddi ve manevi olarak talepte bulunmamıştı. Duruşma sonrası ortak açıklama yapan eski eşler, "Dostluğumuzun bozulmaması için böyle bir karar aldık" ifadelerini kullanmıştı.

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Ünlü isim, geçen günlerde muhabirlerin 'Alper Bey sizi bu aralar hep yalnız görüyoruz. Aşk hayatınız nasıl?' sorusuna "Benim aşka vaktim yok, çok çalışıyorum. İşim olmadığı zaman aradaki o boşluğu arkadaş çevremle vakit geçirerek kapatıyorum. Fakat bir sevgilim, kız arkadaşım olursa siz mutlaka çekersiniz" demişti.

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'Aşka vaktim yok' diyen 39 yaşındaki oyuncu yeni aşka yelken açtı. Alper Saldıran, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi.

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Sabah'ın haberine göre, neşesi yerinde olan 39 yaşındaki oyuncu, kız arkadaşı ile bir mekanda eğlendi. Apartmanın önünde kız arkadaşı ile objektiflere yakalanan Saldıran, "Arkadaşlar buraya kadar takip ettiniz, farkındaydık. Burayı da çekmeyin, rahat bırakın. Sevgilimle evime girdim" diyerek sitem etti.

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