Murat Dalkılıç gizemli sevgilisiyle poz verdi

Ünlü popçu Murat Dalkılıç, daha önce uzun süre aşk yaşadığı Merve Boluğur'la 2015 yılında nikah masasına oturmuş ve 2017 yılında boşanmıştı.

Daha sonra Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlayan ve evlenmeleri beklenirken 2020'de üç yıllık ilişkisini biten Dalkılıç, oyuncu Sitare Akbaş ile bir araya gelmişti.

Akbaş ile yaklaşık sekiz ayın ardından geçtiğimiz sene yollarını ayıran şarkıcı, Çağla Boz ile kısa bir süre birliktelik yaşamıştı.

YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

Tüm bunların ardından 40 yaşındaki Murat Dalkılıç, yeni bir aşka yelken açmıştı.

Geçtiğimiz hafta arkadaşlarıyla gittiği bir yemekte çekile fotoğrafını 2 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yayınlayan Dalkılıç, ardından isminin Eda olduğu öğrenilen sarışın güzel ile el ele tutuştuğu bir kareyi de paylaştı.

AŞK POZU GELDİ

Ünlü popçu, son olarak sevgilisiyle yaptığı yeni bir paylaşımla gündeme geldi. Eda ile çektiği pozunu nazar boncuğu emojisiyle yayınlayan Dalkılıç, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.