3 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Ünlü oyuncu Yasemin Hadivent Amerika’ya taşınıyor

Ünlü oyuncu Yasemin Hadivent Amerika’ya taşınıyor

Rol aldığı "Gizemli Ada: Mençuna" filminin çekimlerini tamamlayan oyuncu Yasemin Hadivent, Amerika'ya taşınacağını açıkladı. 

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 16:53
Takip Et

Ünlü oyuncu Yasemin Hadivent Amerika'ya taşınma kararı aldı

Ünlü oyuncu Yasemin Hadivent Amerika’ya taşınıyor
+
Aa
-

Güzel oyuncu Yasemin Hadivent, işi gereği bir süre yaşamını ABD’de sürdüreceğini açıkladı. 

Bu kararı vermenin kolay olmadığını belirten Yasemin Hadivent "Hayat böyle; bazen insanın mümkünü çareleri kesilir, kendini hiç bilmediği bir yere sürgün etmekten başka çıkış yolu bulamayabilir. Elbette ülkeyi tamamen terk etmem söz konusu değil. Köklerim burada, ailem, kedim burada. Memleketimi seviyorum. Çok özleyeceğimi biliyorum. En kısa zamanda dönebilmek umuduyla gidiyorum." diye konuştu. 

YASEMİN HADİVENT KİMDİR?

Yasemin Hadivent, 6 Haziran 1982 yılında Sofya Bulgaristan’da dünyaya gelmiştir. Annesi Bulgaristan Türklerinden babası İran Azerilerindendir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimi almıştır. Türkiye’nin Yıldızları adlı oyunculuk yarışmasında birinci olan Yasemin Hadivent, oyunculuk kariyerine 2003 yılında Rabia adlı dizide canlandırdığı Rum kızı Aliki rolü adım atmıştır.

Yasemin Hadivent Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinde Fadime karakterine hayat verdi. 

Yasemin Hadivent, 1.73 metre boyunda, 55 kilo ve İkizler burcudur.


 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿TÜSEDAD Başkanı tarih verip uyardı: Süt ve ete büyük zam kapıda
1
﻿TÜSEDAD Başkanı tarih verip uyardı: Süt ve ete büyük zam kapıda
﻿TÜSEDAD Başkanı tarih verip uyardı: Süt ve ete büyük zam kapıda
﻿Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e şok sözler: Sonun hiç iyi değil
2
﻿Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e şok sözler: Sonun hiç iyi değil
﻿Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e şok sözler: Sonun hiç iyi değil
﻿AKP'li belediyeden babadan oğula geçen ihale. Aldıkları ihalelerin toplamı 435 milyonu geçti
3
﻿AKP'li belediyeden babadan oğula geçen ihale. Aldıkları ihalelerin toplamı 435 milyonu geçti
﻿AKP'li belediyeden babadan oğula geçen ihale. Aldıkları ihalelerin toplamı 435 milyonu geçti
﻿İşte yalansız ve çıkarsız gerçek sevgi. Bir köpek ve çocuğun birbirlerine olan sevgilisi izleyenleri duygulandırdı
4
﻿İşte yalansız ve çıkarsız gerçek sevgi. Bir köpek ve çocuğun birbirlerine olan sevgilisi izleyenleri duygulandırdı
﻿İşte yalansız ve çıkarsız gerçek sevgi. Bir köpek ve çocuğun birbirlerine olan sevgilisi izleyenleri duygulandırdı
﻿İslam Memiş'ten ekim ayı uyarısı biri çıkacak diğeri çakılacak
5
﻿İslam Memiş'ten ekim ayı uyarısı biri çıkacak diğeri çakılacak
﻿İslam Memiş'ten ekim ayı uyarısı biri çıkacak diğeri çakılacak
﻿Ekrem İmamoğlu Pendik - Sabiha Gökçen Metrosuyla ilgili gerçeği açıkladı. Erdoğan birileri yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor demişti
6
﻿Ekrem İmamoğlu Pendik - Sabiha Gökçen Metrosuyla ilgili gerçeği açıkladı. Erdoğan birileri yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor demişti
﻿Ekrem İmamoğlu Pendik - Sabiha Gökçen Metrosuyla ilgili gerçeği açıkladı. Erdoğan birileri yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor demişti
﻿Hüseyin Baş’tan Süleyman Soylu’ya: Ulan hayırdır
7
﻿Hüseyin Baş’tan Süleyman Soylu’ya: Ulan hayırdır
﻿Hüseyin Baş’tan Süleyman Soylu’ya: Ulan hayırdır
﻿Konya'da cami ve evlerden musluk çalan şüpheli yakalandı
﻿Konya'da cami ve evlerden musluk çalan şüpheli yakalandı
﻿Konya'da cami ve evlerden musluk çalan şüpheli yakalandı
﻿Erdoğan'dan Saadet Partisi'ne taziye telefonu
﻿Erdoğan'dan Saadet Partisi'ne taziye telefonu
﻿Erdoğan'dan Saadet Partisi'ne taziye telefonu
﻿Aynı koyda 10 gün arayla bir ceset daha bulundu
﻿Aynı koyda 10 gün arayla bir ceset daha bulundu
﻿Aynı koyda 10 gün arayla bir ceset daha bulundu
﻿Pamukkale'yi 9 ayda 1 milyon 557 bin kişi ziyaret etti
﻿Pamukkale'yi 9 ayda 1 milyon 557 bin kişi ziyaret etti
﻿Pamukkale'yi 9 ayda 1 milyon 557 bin kişi ziyaret etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.