Hadise boşanma sonrası ilk konserinde efkarlandı. ''Başlarken güzeldi''

Ünlü şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler, geçtiğimiz cuma günü Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak 5 aylık evliliklerini sonlandırmışlardı.

Ünlü şarkıcı, ayrılık sonrası ilk konserini dün akşam Beşiktaş'ta verdi. Hadise, 30 Ağustos'ta başlayan ve bir aydır devam eden Beşiktaş Festivali'nin kapanışında sahne aldı.

"SİZ OLMASANIZ BEN BURADA OLAMAM"

'Aşk Kaç Beden Giyer' şarkısıyla konsere başlayan Hadise, ardından dinleyicilere "Hoş geldiniz, siz olmasanız ben burada olamam. İyi ki varsınız hepinizi çok seviyorum. Bu sevgi, aşk bambaşka! İyi ki varsınız, bu gece eğleniyor muyuz?" sözleriyle seslendi.

Hadise, 'Hay Hay' şarkısını söylediği esnada, "Başlarken hep güzeldi hep... O zamanlar hep özeldi" diyerek efkârlandı. Daha sonra sahnede söylediği şarkılar esnasında; "En büyük aşk sizlersiniz" sözleri ile geçtiğimiz günlerde boşandığı Dinçerler'e göndermede bulundu.

HAYRANLARI DESTEK VERDİ

Şarkıcı Hadise'nin konser çıkışında kendi aracıyla halkın arasından geçmesi üzerine sevenleri arabanın etrafına toplandı. Hadise'yi aracın içinde fark eden hayranları "Sen bizim değerimizsin. Hiçbir şey için canını sıkma" gibi cümleler kurarak, geçtiğimiz günlerde boşanan Hadise'ye destekte bulundular. Hadise de öpücükle karşılık verdi.



