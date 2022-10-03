Berfu Yenenler Eser'in parti evini balyozla bastı

Komedyen Eser Yenenler ve Berfu Yenenler, Doğu Demirkol'un programına konuk olan ünlü isimler arasındaydı. Programda Yenenler'in Levent'te diskosu da olan ve bolca parti verdiği villası gündeme geldi.

O dönem Bahar-Nihal Candan kardeşlerle de yakalanan Yenenler uzun süre gündemde kalmış hatta bu partiler yüzünden Murat Boz ve Aslı Enver'in kavga ettiği iddia edilmişti.

Berfu Yenenler "Ev partisi dönemleriydi meraktan mesaj attım" dedi.

Şu sıralar sosyal medya fenomeni olan Berfu Yenenler ünlü isimle tanıştıktan sonra Levent'teki o evde oturmak istememiş.

Berfu Yenenler'den o evle ilgili yıllar sonra itiraf geldi. Berfu Yenenler açıklamasında "Ben o evi dağıttım, kırdım çekiçle balyozla, gerçekten o evi günahlarıyla başkasına verdik" dedi.

Eser Yenenler ise "Yuvayı kırdı başka yuva yaptı. Bu konuya nasıl geldik ya?" dedi. Yenenler “Çok ciddi bir psikopatla birlikteyim” dedi.