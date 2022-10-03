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Berfu Yenenler Eser'in parti evini balyozla bastı

Berfu Yenenler ve Eser Yenenler çifti, Doğu Demirkol’un programına konuk oldu. Programda Berfu Yenenler, Eser Yenenler'in bir dönem çok konuşulan parti eviyle ilgili itirafıyla şaşırttı.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 16:09
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Berfu Yenenler Eser Yenenler’in parti evini balyozla dağıttı!

Berfu Yenenler Eser'in parti evini balyozla bastı
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Komedyen Eser Yenenler ve Berfu Yenenler, Doğu Demirkol'un programına konuk olan ünlü isimler arasındaydı. Programda Yenenler'in Levent'te diskosu da olan ve bolca parti verdiği villası gündeme geldi.

O dönem Bahar-Nihal Candan kardeşlerle de yakalanan Yenenler uzun süre gündemde kalmış hatta bu partiler yüzünden Murat Boz ve Aslı Enver'in kavga ettiği iddia edilmişti.

Berfu Yenenler "Ev partisi dönemleriydi meraktan mesaj attım" dedi.

Şu sıralar sosyal medya fenomeni olan Berfu Yenenler ünlü isimle tanıştıktan sonra Levent'teki o evde oturmak istememiş.

Berfu Yenenler'den o evle ilgili yıllar sonra itiraf geldi. Berfu Yenenler açıklamasında "Ben o evi dağıttım, kırdım çekiçle balyozla, gerçekten o evi günahlarıyla başkasına verdik" dedi.
Eser Yenenler ise "Yuvayı kırdı başka yuva yaptı. Bu konuya nasıl geldik ya?" dedi. Yenenler “Çok ciddi bir psikopatla birlikteyim” dedi.

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