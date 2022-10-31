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Çağatay Ulusoy'un yeni dizisinde oynayacağı rol çok konuşulacak

Çağatay Ulusoy, yeni dizi projesi ile sevenlerini heyecanlandıracak. Çağatay Ulusoy'un 'Centilmen' adlı dizide bugüne kadar ana tema olarak hiç işlenmemiş jigolo karakterini canlandıracağı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 16:50
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Ünlü oyuncu yeni dizisinde bugüne kadar denenmemiş bir rolü oynayacak

Çağatay Ulusoy'un yeni dizisinde oynayacağı rol çok konuşulacak
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Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı “Terzi” dizisinin çekimlerini tamamlandı. 21 Eylül itibariyle dinlenmeye çekilen Ulusoy kısa bir de yurt dışı tatili yapıp kafasını dinledi. Başarılı oyuncu bu arada yeni bir diziyle de el sıkıştı.

 

Ulusoy’un yeni dizisinin adı “Centilmen...” Deniz Madanoğlu’nun yazdığı diziyi Onur Bilgetay yönetecek. Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın patronu olduğu OGM Pictures’ın üstleneceği dizi tıpkı “Terzi” gibi, Netflix’te seyirciyle buluşacak.

JİGOLOYA HAYAT VERECEK

Dizinin en çarpıcı tarafı da Ulusoy’un hayat vereceği karakter… Farklı roller canlandırararak oyunculuktaki başarısını gözler önüne seren Ulusoy, bir jigoloya hayat verecek. Dizinin cast çalışmaları devam ediyor.

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