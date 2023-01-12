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Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın ayrıldı. Beş yıllık ilişkiye nazar değdi

Yaz aylarında evlenecekleri konuşulan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'ın ayrıldığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 11:10
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Beş yıllık aşk bitti! Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın ayrıldı

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın ayrıldı. Beş yıllık ilişkiye nazar değdi
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Snob Magazin'in haberine göre; Evlilik hazırlıkları yaptıkları söylenen Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'ın ayrıldı. 

2016 yılındaki İçerde dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen ikilinin, sosyal medyada birbirini takipten çıktığı görüldü. 

YENİ AŞK İDDİASI 

Ulusoy'un geçtiğimiz gece Sarıyer'de yeni açılan bir mekanda İlkin Tüfekçi ile sarmaş dolaş olduğu da iddia edildi. Ulusoy ve Tüfekçi'nin, gece boyunca sarmaş dolaş eğlendiği söyleniyor. 

Tüfekçi'nin, dün gece Instagram'dan Sarıyer'deki mekandan paylaşım yapması dikkat çekti. 


 

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