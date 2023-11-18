Ünlü oyuncudan alkışlanacak davranış. Çok güzel hareketler bunlar

Kanal D'de 2013-2014 arasında yayınlanan 'Güneşi Beklerken' dizisindeki 'Zeynep' rolüyle tanınan Hande Doğandemir, yeni yaşına iyilik dolu hareketle adım atıyor, otizm farkındalığı sağlıyor.

"EN GÜZEL HEDİYE OTİZMLİ ÇOCUKLAR İÇİN BAĞIŞLAR OLACAK"

Ünlü oyuncu, "Merhaba sevgili ailem, dostlarım. 22 Kasım tarihindeki doğum günümü TODEVden destek alan çocuklarla paylaşmaya karar verdim. Bu doğum günümde bana verebileceğiniz en güzel hediye otizmli çocuklar için yapacağınız bağışlar olacak. Destekleriniz için teşekkür ederim" mesajını yazdı.