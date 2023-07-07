Adı birçok kişiyle anılıyordu! Hande Doğandemir'den aşk açıklaması

Son zamanlarda adı birçok kişiyle aşk dedikodularına karışan oyuncu Hande Doğandemir'den aşk açıklaması geldi.

Adı birçok kişiyle anılıyordu! Hande Doğandemir'den aşk açıklaması

Editör: Ersoy ÖZDEM

Oyuncu Hande Doğandemir, geçtiğimiz akşam Etiler'de objektiflere takıldı.

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Snobmagazin'de yer alan habere göre; Doğandemir, "Tatildeydik ekipçe. Şimdi buralardayım. Bayramı da burda ailem ile geçirdim. Her şey yolunda şu an. Hepimiz şu an yaz molası verdik. Tiyatromuz devam edecek" dedi.

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Aşk hayatıyla ilgili de konuşan Doğandemir, "Gerçekten kimse yok. Olsa biliyorsunuz ki ben saklayan birisi değilim. Olursa olur, olmazsa olmaz yani. Şu an ben çok mutluyum. Keyfim de yerinde açıkçası" diye konuştu.

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