Hande Doğandemir bikinili pozlarını peş peşe paylaştı

Son olarak Annemizi Saklarken dizisinde hayat verdiği Handan karakteriyle büyük beğeni toplayan Hande Doğandemir bikinili pozlarını peş peşe paylaştı.

Hande Doğandemir bikinili pozlarını peş peşe paylaştı

Son olarak Annemizi Saklarken dizisinde hayat verdiği Handan karakteriyle büyük beğeni toplayan Hande Doğandemir tatil pozlarıyla adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu bikinili pozlarını peş peşe paylaştı. Ünlü ismin son paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

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Rol aldığı yapımlarla büyük beğeni toplayan Hande Doğandemir sosyal medyadaki iddialı ve cesur tarzıyla dikkat çekiyor.

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Tatil sezonunu açan ünlü oyuncu siyah bikinisiyle pozlar verdi. Fit hali ile dikkat çeken güzel oyuncunun son gönderisi sosyal medyayı salladı.

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Hande Doğandemir'in 'Yunan gün batımı' notu ile paylaştığı gönderisi beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Güzel oyuncuya; 'Güzel kadın', 'Bayıldım', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

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