Ünlü oyuncudan şoke eden itiraf. 'Kızım her tatilden önce hamile kalmamam için beni uyarıyor'

Oyuncu ve sunucu Kelly Ripa, ilginç bir itirafta bulundu. Ripa, ne zaman eşi Mark Consuelos ile tatile çıkacak olsa genç kızı Lola'nın kendisini 'hamile kalmaması' için uyardığını anlattı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ünlü oyuncudan şoke eden itiraf. 'Kızım her tatilden önce hamile kalmamam için beni uyarıyor'

ABD'li oyuncu ve sunucu Kelly Ripa, 1996 yılında meslektaşı Mark Consuelos ile Las Vegas'ta gizlice evlenmişti. İkilin Michael (26), Lola (22) ve Joaquin Antonio (20) isimlerini verdikleri üç çocuğu olmuştu.

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Ripa, son olarak 'Let’s Talk off Camera with Kelly Ripa' adlı podcast programının konuğu Hilarie Burton Morgan ile konuşurken yaptığı ilginç bir açıklamayla gündeme geldi.

"ASIL SEN HAMİLE KALMA!"

Kızı Lola'nın, ne zaman eşi Mark ile tatile çıkacak olsa kendisini uyardığını itiraf eden ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

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Ne zaman eşimle bir yere gitsem kızım 'Sakın hamile kalma' diyor. Ben de 'Evet, merak etme. Asıl sen hamile kalma, buna ne dersin?' diyorum. Kızım çok komik ve aynı zamanda ortalığı karıştırmayı seven biri.

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"BEBEKLER BÖYLE YAPILIYOR"

Oyuncu, "Bu tür çocuksuz tatillerde dikkatli olmak gerekir. Oğlum Joaquin de 2000'lerin ilk döneminde böyle baş başa çıktığımız bir tatilin ürünü. Bebekler böyle yapılıyor" şeklinde konuştu.

Ripa, bu konuda kızıyla şakalaşsalar da artık bebek konusunda zamanını doldurduğunu ve bu defterin kapandığını da söyledi.


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