Engin Altan Düzyatan'ın son halini görenler gözlerine inanamadı Ali Kırca'ya benzettiler

En son Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın son halini görenler şoke oldu. Elçin Sangu ile başrolünde yer aldığı Çöp Adam dizisiyle ekranlara dönen yakışıklı oyuncu sosyal medyanın diline düştü.

Yüzündeki değişimle oldukça dikkat çeken Düzyatan'ın dolgu ve burun estetiği yaptırdığı iddia edildi. Suratındaki şişliklerle yakışıklı oyuncu sosyal medya kullanıcıları tarafından gazeteci Ali Kırca'ya benzetildi.

Engin Altan Düzyatan'ın son halini, ünlü şarkıcı Aslı Hünel Ali Kırca'ya benzetirken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise ''Yaşlanmış ve kilo almış'', ''Jön olmak için artık fazla yaşlı'' ve ''Burun estetiği yaptırmış sanki'' gibi yorumlarda bulundu.