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Engin Altan Düzyatan'ın son halini görenler gözlerine inanamadı Ali Kırca'ya benzettiler

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın son halini görenler gözlerine inanamadı. ünlü oyuncunun estetik yaptırdığı iddia edildi

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 14:32
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Ünlü oyuncunun son halini görenler inanamadı. Çok sayıda tepki yorumu aldı

Engin Altan Düzyatan'ın son halini görenler gözlerine inanamadı Ali Kırca'ya benzettiler
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En son Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın son halini görenler şoke oldu. Elçin Sangu ile başrolünde yer aldığı Çöp Adam dizisiyle ekranlara dönen yakışıklı oyuncu sosyal medyanın diline düştü.

Yüzündeki değişimle oldukça dikkat çeken Düzyatan'ın dolgu ve burun estetiği yaptırdığı iddia edildi. Suratındaki şişliklerle yakışıklı oyuncu sosyal medya kullanıcıları tarafından  gazeteci Ali Kırca'ya benzetildi.

Engin Altan Düzyatan'ın son halini, ünlü şarkıcı Aslı Hünel Ali Kırca'ya benzetirken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise ''Yaşlanmış ve kilo almış'', ''Jön olmak için artık fazla yaşlı'' ve ''Burun estetiği yaptırmış sanki'' gibi yorumlarda bulundu.

 

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