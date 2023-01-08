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Ünlü müzisyen sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Ritim müzik dünyasının en tanınmış isimlerinden olan Berkant Çakıcı sahnede geçirdiği kalp krizi sonra kurtarılamadı ve hayata gözlerini yumdu.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 08:00
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Ünlü ritim sanatçısı Berkant Çakıcı hayatını kaybetti.

Ünlü müzisyen sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
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Sezen Aksu’dan İbrahim Tatlıses’e kadar birçok ünlü isme sahnelerde eşlik eden ünlü ritim sanatçısı Berkant Çakıcı sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Onur Akay, ünlü ritim sanatçısı Berkant Çakıcı’nın sahnede kalp krizi geçirerek vefat ettiğini duyurdu. Akay sanatçının ölümü hakkında şu şekilde bilgi verdi.

“Çok değerli bir ritim ustasını kaybettik. O perküsyonun duayeni, O dünyaca ünlüydü… Sezen Aksu’dan İbrahim Tatlıses’e kadar birçok ünlü isme de sahnelerde eşlik etmişti. Değerli müzisyen Berkant Çakıcı, dün gece sahnede kalp krizi geçirdi ve maalesef kurtarılamadı. Onu, başta Münih’teki Prinzregententheater Konser Salonu’nda olmak üzere, birçok önemli konser salonlarında gösterdiği yüksek performansla hatırlayacağız. Cenazesi, yarın 8 Ocak 2023 Pazar günü İzmir Bornova Bilal Saygılı Camii’nde, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak. Ailesine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim.” ifadelerini kullandı.
 

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