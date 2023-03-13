Alaattin Çakıcı'nın danışmanından Jandarma Genel Komutanı Çetin'e 'ziyaret'

Alaattin Çakıcı'nın 'basın danışmanı' olarak tanınan, sık sık Çakıcı’nın duyuru ve mesajlarını gazetecilere servis eden Ferhat Aydoğan, bugün deprem bölgesi olan Kahramanmaraş'a gitti.

Aydoğan burada Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile görüştü.

Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Harekat Komutanlığı'nda gerçekleşen görüşmenin ardından çekilen fotoğrafları Aydoğan sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Aydoğan ilk paylaşımında şunları yazdı:

"Vatanınızın yiğitlerinden jandarma teşkilatımızın Genel Komutanı Sn Arif Çetin Paşamı #Kahramanmaraş’ta ziyaret ederek 36 gündür Afet bölgelerindeki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ettik."

Ferhat Aydoğan akşam saatlerinde paylaşımı yeniden yayınlayarak “Jandarma Teşkilâtımız yaraları sarmaya devam ederken bizde Kahramanmaraş’ta depremzede vatandaşlarımızı ziyaret ettikten sonra 36 gündür deprem bölgesinde bulunan ve depremzede vatandaşlarımıza göz kulak olan Jandarma Genel Komutanı Sn. Arif Çetin paşamızı da ziyaret ettik.” ifadelerini kullandı.