Hayko Cepkin'in gençlik fotoğrafı sosyal medyayı salladı Görenler şoke oldu.

44 yaşındaki rock müzik şarkıcısı Hayko Cepkin, paylaşımlarıyla sosyal medyanın en çok güldüren isimleri arasında yer alıyor. Herkesten farklı tarzının altında, samimi ve esprili bir kişiliğe sahip olan Hayko Cepkin, başarısıyla gündemden düşmüyor.

Başarılı sanatçı 1997 yılında profesyonel müzik yaşamına klavyeci olarak başladı. Uzun süredir İstanbul'dan uzak yaşayan Hayko Cepkin'in hayatı oldukça merak ediliyordu. Cepkin 2014 yılında İzmir'e taşındı.

Başarılı sanatçı son olarak 20'li yaşlarına ait bir fotoğrafını paylaşınca sosyal medyayı resmen yıktı geçti.