Ünlü Rus manken Galatasaray maçında ortaya çıktı. Stadın ortası yaptığı hareket nefes kesti

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Ünlü Rus manken Galatasaray maçında ortaya çıktı. Stadın ortası yaptığı hareket nefes kesti
Galatasaray maçına gelen Diana Belitskaia'nın yaptığı hareket olay oldu.

Trendyol Süper Lig’in 33. Haftasında Galatasaray sahasında Pendikspor ile karşı karşıya geldi.

RAMS Park’ta oynanan mücadeleyi 4-1 kazanan sarı-kırmızılılar Fenerbahçe ile olan puan farkını iyice açtı.

Kazanılan bu galibiyet taraftarın coşmasına neden olurken karşılaşma hakkında ilginç bir detay gün yüzüne çıktı

Youtube’de 16 milyon takipçisi olan ünlü Rus manken Diana Belitskaia’nın mücadele için stada geldiği ortaya çıktı.

Karşılaşma öncesi tribünlerin önünde dans eden Rus manken hareketleri ile nefes kesti.

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