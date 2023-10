Ünlü sanatçı Haluk Akakçe hayatını kaybetti

Çağdaş sanat dünyasının önemli isimlerinden biri olan Haluk Akakçe (53) hayatını kaybetti.

Yakın dostu Tuba Ünsal’ın son ana kadar yalnız bırakmadığı Haluk Akakçe’nin cenazesi, gerekli işlemlerin yapılması için Taksim İlkyardım Hastanesi’ne nakledildi.

Akakçe, geçen yıl akciğer kanserine yakalanmıştı. Akakçe, geçen günlerde sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşmış ve 9 gün komada kaldığını belirtmiş, "Yetenekli ekibin mucizevi çabalarıyla geri döndüm" demişti.

HALUK AKAKÇE KİMDİR?

Çağdaş Türk sanatının önde gelen isimlerinden Haluk Akakçe, 24 Temmuz 1970 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Bilkent'te okuduğu İç Mimarlık Bölümü'nün ardından Londra Royal College of Art'ta ve School of the Art Institute of Chicago'da yüksek lisans eğitimleri aldı.

İlk kişisel sergisini 1997 yılında Chicago'da açtıktan sonra bir süre sanat kariyerini Londra ile New York arasında sürdürdü. ABD ve İngiltere'deki pek çok büyük müze ve galeride gerçekleştirdiği sergilerinin yanı sıra seçkin bienal ve festivallerde de yer aldı.

Haluk Akakçe'nin çalışmaları, video enstalasyonlarından duvar resimlerine, panel ve kağıt üzerine akrilik dizilere yayılan geniş bir yelpazede çeşitlilik gösteriyordu. Sanat kariyeri boyunca, çağdaş sanatın farklı alanlarında önemli eserler üreten Haluk Akakçe, uluslararası arenada tanınan bir sanatçı haline gelmişti.

Sanat çalışmalarına uzun yıllar boyunca New York'ta devam eden Haluk Akakçe, dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği video işleri, enstalasyonları ve resimleri ile Türkiye'de de sergiler düzenliyordu.