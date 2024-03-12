Ünlü şarkıcı akşam 100 bin kişilik konserinden verdi sabah Isparta’ya askere gitti! Kışlanın önünden karizmatik poz

Müzik dünyasının parlayan genç yeteneklerinden Semicenk asker oldu.
Ünlü şarkıcı Semicenk vatani görevini yerine getirmeye gitmeden önceki akşam Bursa Osmangazi Meydanı’na verdi.
Konser boyunca şarkılarını alanı dolduran 100 bin kişiyle beraber seslendiren Semicenk, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.
Konser sonunda hayranları sanatçıyı “En büyük asker bizim asker” tezahüratları eşliğinde askere uğurladı.
Konserin ardından vatani görevini yerine getireceği Isparta’ya hareket eden Semicenk, birliğine teslim oldu.