Asgari ücrete ara zam mı geliyor? Milyonlar merak ediyordu… Patronların Başkanı net konuştu

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, OVP’nin ilk 6-8 ayında elde edilen sonuçların tam olarak beklentileri karşılamasa da genel olarak doğru yönde ilerleme kaydedildiğini belirtti.



“ENFLASYON KALICI OLARAK DÜŞÜRÜLMELİ”

“Kısır döngüye girilmemesi gerektiğini” vurgulayan Avdagiç, enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesinin, iş dünyası, vatandaşlar, hükümet ve uluslararası itibar açısından öncelikli hedef olduğunu ifade etti.

Avdagiç, enflasyonla mücadelede toplumun her kesiminin çabasının önemli olduğunu, bu mücadelenin sadece kamunun atacağı adımlarla olmayacağını, toplumun tamamının bu süreci benimsemesi, özümsemesi ve içselleştirmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, politikanın başarılı bir şekilde yürütülmesi için toplumun ortak sorumluluğu olduğunu ve bu sorumluluk çerçevesinde enflasyonla mücadelenin en kısa zamanda başarılması gerektiğini dile getirdi.

“DOLAR İLE ENFLASYON ARASINDA DENGE VAR”

Son olarak, Avdagiç ekonomi politikalarının rasyonel bir süreç içinde devam ettiğini, bireysel irrasyonel çıkışların genelleştirilmemesi gerektiğini, son 12 aylık enflasyon ile kur değişimi arasında bir korelasyon olduğunu ve şu anda bu ilişkinin dengede olduğunu ifade etti.

“ASGARİ ÜCRET 1 YIL GEÇERLİ OLMALI”

Asgari ücretle ilgili olarak ise Avdagiç, asgari ücretin yıllık olarak belirlendiğini ve iş dünyasının bütçelerinin buna göre yapıldığını belirtti. “Bizim spekülasyonlarla işimiz yok. İstanbul Ticaret Odası olarak, kamunun belirlediği asgari ücret çerçevesini ve takdirini dikkate alarak bütçemizi oluşturduk. Devletin bu konuda bir söylemi var ve biz bu söylemin bu yıl için geçerli olduğunu düşünüyoruz,” dedi.