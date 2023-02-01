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Zerrin Özer'e dava şoku

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, Avrupa Müzik’le Zerrin Özer 97 adlı albümü nedeniyle davalık oldu. Şirket, sanatçıya ve Art Records LLC şirketine albümde yer alan 10 şarkıyı izinsiz şekilde dijital platformda yayınladıklarını iddia etti ve mahkemenin yolunu tuttu.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 10:37
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Ünlü şarkıcı Zerrin Özer davalık oldu

Zerrin Özer'e dava şoku
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Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Avrupa Müzik Şirketi, Zerrin Özer 97 isimli müzik albümünde yer alan 10 şarkıyı izinsiz şekilde dijital platformda yayınladıkları iddiasıyla ünlü sanatçı ile Art Records LLC şirketine dava açtı.

Dava konusu müzik eserinin yapımcısının kendisi olduğunun tespitini isteyen Avrupa Müzik Şirketi mahkemeye sundukları dilekçede “Zerrin Özer, Avrupa Müzik’in yapımcı sıfatıyla hak sahibi olduğu Zerrin Özer 97 isimli albümün herhangi bir şekilde yayınlanmasının mümkün olmadığını bilmesine rağmen kötü niyetli olarak Art Record LLC şirketine vermeye çalışmaktadır. Davalıların müzik eserleri üzerindeki haksız tecavüzünün önlenmesini istiyoruz" dedi.
 

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