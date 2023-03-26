26 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Zerrin Özer: Sanat camiasının delisi benim. Müziği bıraktığını söylemiş ama 89 gün sonra sahnelere geri dönmüştü

Zerrin Özer: Sanat camiasının delisi benim. Müziği bıraktığını söylemiş ama 89 gün sonra sahnelere geri dönmüştü

Haziran 2022'de müziği bıraktığını açıkladıktan birkaç ay sonra müziğe geri dönen Zerrin Özer, konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 10:33
Takip Et

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer ''Sanat camiasının delisi benim'' diyerek açıklamalarda bulundu

Zerrin Özer: Sanat camiasının delisi benim. Müziği bıraktığını söylemiş ama 89 gün sonra sahnelere geri dönmüştü
+
Aa
-

Habertürk'ün haberine göre Zerrin Özer, katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Haziran 2022'de müziği bıraktığını açıkladıktan müziğe geri dönmüştü. 65 yaşındaki şarkıcı, konuyla ilgili sorulara yanıt verdi.

İNSANLAR BAZEN SİNİRLENEBİLİYOR"

Zerrin Özer, "Müziği bırakmak değil. Biliyorsunuz bir mahallenin delisi var. Bizim mesleğimizde o deli benim. İnsanlar bazen sinirlenebiliyor ama sahne olmasa bile asla müziksiz olamam. Sağlığım iyi, vertigom var sadece. Z kuşağına yeni şarkılarım ile hitap edeceğim" diye konuştu. 

"DAYANAMIYORUM"

Zerrin Özer'in sahnelerden uzak kalması 89 gün sürmüştü. Özer, sahnelere geri döneceğini "Yok dayanamıyorum, dayanılmıyor... Şarkı söylemeden, konserde sizlerle göz göze gelmemek, sizlerin enerjisini almadan yaşayamıyorum. Sizin Zerrin'iniz deli vallahi deli! Ney yapayım? Ben böyleyim... Sakın çok kızmayın olur mu?" sözleriyle dile duyurmuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
1
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Bakan Bilgin paylaştı. Emekli ikramiyelerindeki artışa dair dikkat çeken açıklama
2
﻿Bakan Bilgin paylaştı. Emekli ikramiyelerindeki artışa dair dikkat çeken açıklama
﻿Bakan Bilgin paylaştı. Emekli ikramiyelerindeki artışa dair dikkat çeken açıklama
﻿Seçim öncesi AKP’nin asgari ücret planı sızdı. İşte kulislerde konuşulan rakam
3
﻿Seçim öncesi AKP’nin asgari ücret planı sızdı. İşte kulislerde konuşulan rakam
﻿Seçim öncesi AKP’nin asgari ücret planı sızdı. İşte kulislerde konuşulan rakam
﻿Malatya’da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
4
﻿Malatya’da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
﻿Malatya’da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
﻿Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
5
﻿Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
﻿Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
6
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
7
﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
﻿Şubatta 1183 yatırım teşvik belgesi verildi
﻿Şubatta 1183 yatırım teşvik belgesi verildi
﻿Şubatta 1183 yatırım teşvik belgesi verildi
﻿Galatasaray'ın sponsoru Fenerbahçe yöneticisi çıktı
﻿Galatasaray'ın sponsoru Fenerbahçe yöneticisi çıktı
﻿Galatasaray'ın sponsoru Fenerbahçe yöneticisi çıktı
﻿Kuntz staj yapan hoca gibi: Ünlü spor yazarından olay sözler
﻿Kuntz staj yapan hoca gibi: Ünlü spor yazarından olay sözler
﻿Kuntz staj yapan hoca gibi: Ünlü spor yazarından olay sözler
﻿MSB, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırıyı lanetledi
﻿MSB, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırıyı lanetledi
﻿MSB, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırıyı lanetledi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.