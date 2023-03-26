Zerrin Özer: Sanat camiasının delisi benim. Müziği bıraktığını söylemiş ama 89 gün sonra sahnelere geri dönmüştü

Habertürk'ün haberine göre Zerrin Özer, katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Haziran 2022'de müziği bıraktığını açıkladıktan müziğe geri dönmüştü. 65 yaşındaki şarkıcı, konuyla ilgili sorulara yanıt verdi.

İNSANLAR BAZEN SİNİRLENEBİLİYOR"

Zerrin Özer, "Müziği bırakmak değil. Biliyorsunuz bir mahallenin delisi var. Bizim mesleğimizde o deli benim. İnsanlar bazen sinirlenebiliyor ama sahne olmasa bile asla müziksiz olamam. Sağlığım iyi, vertigom var sadece. Z kuşağına yeni şarkılarım ile hitap edeceğim" diye konuştu.

"DAYANAMIYORUM"

Zerrin Özer'in sahnelerden uzak kalması 89 gün sürmüştü. Özer, sahnelere geri döneceğini "Yok dayanamıyorum, dayanılmıyor... Şarkı söylemeden, konserde sizlerle göz göze gelmemek, sizlerin enerjisini almadan yaşayamıyorum. Sizin Zerrin'iniz deli vallahi deli! Ney yapayım? Ben böyleyim... Sakın çok kızmayın olur mu?" sözleriyle dile duyurmuştu.