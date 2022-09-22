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Zerrin Özer 89 gün dayanabildi! Yeni kararını açıkladı

Üç ay önce müziği bıraktığını açıklayan Zerrin Özer, “Dayanamıyorum” diyerek sahnelere dönmeye karar verdiğini duyurdu.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 14:44
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Müziği bırakmıştı! Zerrin Özer'den flaş karar

Zerrin Özer 89 gün dayanabildi! Yeni kararını açıkladı
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Pop müziğin sevilen ismi Zerrin Özer, "Birkaç gün önce mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım. Bu arada canlarıma açıklamalıyım ki, sağlığım gayet iyidir. Hepinize, tüm canlarıma daim olan sevgi dolu saygılarımı yolluyorum. Teşekkür ederim" paylaşımını yaparak müziği bıraktığını açıklamıştı.

Zerrin Özer 89 gün sonra müzik hayatına geri döndüğünü duyurdu.

Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan 64 yaşındaki Zerrin Özer, sahnelere geri döneceğini şu sözlerle dile getirdi:

"Yok dayanamıyorum, dayanılmıyor... Şarkı söylemeden, konserde sizlerle göz göze gelmemek, sizlerin enerjisini almadan yaşayamıyorum. Sizin Zerrin'iniz deli vallahi deli! Ney yapayım? Ben böyleyim... Sakın çok kızmayın olur mu?"
 

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Hulki
22.09.2022 15:14
Zerrin Özer gibi ses az bulunur.  
 
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