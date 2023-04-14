14 Nisan 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Zerrin Özer sır gibi sakladığı hastalığını açıkladı

Zerrin Özer sır gibi sakladığı hastalığını açıkladı

Kısa süre önce "müziği bıraktım" açıklaması yapıp, sonra yeniden sahneye çıkan Zerrin Özer, uzun süredir mücadele ettiği hastalığını açıklayarak isyan etti. Gelen mesajlardan bıkan usta isim "Bıktım artık beni yaftalamanızdan" dedi.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 20:42
Takip Et

Şarkıcı Zerrin Özer sosyal medya hesabından hastalığını açıkladı

Zerrin Özer sır gibi sakladığı hastalığını açıkladı
+
Aa
-

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Zerrin Özer, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Haziran 2022'de müziği bıraktığını açıkladıktan birkaç ay sonra müziğe geri dönen Zerrin Özer, son olarak da sır gibi sakladığı hastalığını açıkladı.

Zerrin Özer paylaşımında "Defolup gitmek istiyorum nasıl uçlardasınız ben borderline'm ya sizler? Beni tanımıyorsunuz bıktım artık beni yaftalamanızdan bıktım bazı kuş beyinlilerden" diyerek isyan etti.

BORDERLİNE KİŞİLİK BOZUKLUĞU NEDİR?

Borderline kişilik bozukluğu ya da diğer adıyla sınırda kişilik bozukluğu bireyin kendisi ve başkaları hakkında düşünme ve hissetme şeklini etkileyen ve günlük yaşamda sorunlara neden olan bir akıl sağlığı bozukluğudur.

Borderline kişilik bozukluğu bireyin kendisi hakkında sahip olduğu öz imgeye dair sorunlar, duygular ile davranışları yönetme zorluğu ve başkaları ile ilişkilerde istikrarsızlık şeklinde görülebilir.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
1
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
2
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
﻿Bayram öncesi araç fiyatlarına büyük zam. Yetkili isim ikinci eldeki büyük tuzağı açıkladı 
3
﻿Bayram öncesi araç fiyatlarına büyük zam. Yetkili isim ikinci eldeki büyük tuzağı açıkladı 
﻿Bayram öncesi araç fiyatlarına büyük zam. Yetkili isim ikinci eldeki büyük tuzağı açıkladı 
﻿Ünlü oyuncu İsrail ajanı çıktı
4
﻿Ünlü oyuncu İsrail ajanı çıktı
﻿Ünlü oyuncu İsrail ajanı çıktı
﻿YSK seçime 1 ay kala uyardı: Bu oylar geçersiz sayılacak
5
﻿YSK seçime 1 ay kala uyardı: Bu oylar geçersiz sayılacak
﻿YSK seçime 1 ay kala uyardı: Bu oylar geçersiz sayılacak
﻿Meteoroloji'den kar uyarısı: Hafta sonu için plan yapmadan önce dikkat
6
﻿Meteoroloji'den kar uyarısı: Hafta sonu için plan yapmadan önce dikkat
﻿Meteoroloji'den kar uyarısı: Hafta sonu için plan yapmadan önce dikkat
﻿Belediye başkanı gece kulübünde pantolonunu indirip çıplak dans etti
7
﻿Belediye başkanı gece kulübünde pantolonunu indirip çıplak dans etti
﻿Belediye başkanı gece kulübünde pantolonunu indirip çıplak dans etti
﻿Teksas’ta çıkan yangında 18 binden fazla inek telef oldu
﻿Teksas’ta çıkan yangında 18 binden fazla inek telef oldu
﻿Teksas’ta çıkan yangında 18 binden fazla inek telef oldu
﻿Tır 60 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı
﻿Tır 60 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı
﻿Tır 60 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı
﻿ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kadınlar Avrupa Ligi'nde finalde
﻿ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kadınlar Avrupa Ligi'nde finalde
﻿ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kadınlar Avrupa Ligi'nde finalde
﻿Kamyonet park halindeki kamyona çarptı: 2 yaralı
﻿Kamyonet park halindeki kamyona çarptı: 2 yaralı
﻿Kamyonet park halindeki kamyona çarptı: 2 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.