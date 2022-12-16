Ünlü şarkıcı Zerrin Özer mezarlıkta şarkı söyledi ortalık karıştı. Hayranları ikiye bölündü

Müziği bıraktığını açıkladıktan kısa bir süre sonra dayanamayıp sahnelere geri dönen Zerrin Özer, son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Zerrin Özer, Instagram sayfasından yaptığı son paylaşımıyla takipçilerini ikiye böldü. Mezarlığın içinde oturup, Selda Bağcan'ın 'Sana Geldim Can Hüseyin Merhaba' adlı 'Kerbela Ağıdı'nı söyleyen Zerrin Özer, o anlarını ''Sana geldim Can Hüseyin, Merhaba...'' notuya yayınladı.

Özer'in mezarlıkta şarkı söylemesi tepkilere neden olurken, bazı takipçileri de Özer'e destek olarak övgü yağdırdı.

İşte sanatçıya gelen yorumlardan bazıları