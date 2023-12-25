Ünlü şarkıcının 2 yıllık evliliği 10 dakikada bitti

Ünlü müzisyen Murat Göğebakan’ın şarkısı olan ‘Ay Yüzlüm’ü sıfırdan seslendirip internette yükledikten sonra ünlenen Azerbaycanlı şarkıcı Nahide Babaşlı, 2 yıl önce evlenmiş olduğu Serkan Küçükceylan’la boşanma kararı almıştı.

Çiftin bu evliliğinden çocuğu olmadığı belirtilirken iddialara göre çift arasında fikri ve ruhi uyuşmazlıklar yaşanmaya başladı.

Babaşlı’nın eşi Serkan Küçükceylan, Aile Mahkemesi’ne başvurarak şarkıcı eşi Nahide Babaşlı’ya boşanma davası açtı.

İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen boşanma davasına Nahide Babaşlı ile Serkan Küçükceylan katılım sağladı.

Mahkeme hakiminin ‘boşanma konusunda kararlı mısınız’ sorusu üzerine söz alan çift, ‘anlaşmalı’ olarak boşanmalarına karar verilmesini söyledi.

10 dakika kadar süren duruşma sonucu kararını açıklayan mahkeme, Nahide Babaşlı ile Serkan Ceylan’ın boşanmaları kararını aldı. Protokole göre çift birbirinden herhangi tazminat ya da nafaka talebinde bulunmadığı ortaya çıktı.