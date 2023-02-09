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Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu

Deprem konusunda söylediği eleştirel sözlerle gündeme gelen Show TV’nin haber spikeri Dilara Gönder, istifa ettiğini açıkladı.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 21:43
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Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti

Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
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Dilara Gönder resmi Twitter hesabı üzerinden Show TV'deki görevinden ayrıldığını duyurdu. Gönder paylaşımında “Yazması zormuş, istifa ettim. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve bugüne kadar bana bu fırsatı veren Ciner Medya Grubu'na teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Gönder yaptığı ikinci paylaşımda, “Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Gündemi meşgul etmek istemiyorum, zor zamanlardan geçiyoruz. Çok acılıyız.. Bir gün, her şey çok güzel olacak, inanıyorum” dedi.

Gönder'in istifasının ardından Show TV, Ana Haber bültenini yayının diğer sunucusu Pınar Erbaş sundu.

NE OLMUŞTU?

Dilara Gönder'in, Jeoloji Mühendisi Ziyadin Çakır'ı konuk olarak aldığı canlı yayındaki tepkisi sosyal medyada gündem olmuştu.

Konuğu Ziyadin Çakır'ın yorumu üzerine “Böyle ders mi olur hocam ya, böyle ders mi olur? Bu kadar ölümlü ders mi olur? 99’da yeteri kadar ölüm olmadı mı o ders için? Bu da mı ders olsun bize?" diyen Dilara Gönder, "Biz sürekli derslerdeyiz. Biz o dersleri geçemiyoruz ama. Sınav kağıdı hep boş. İşte buyurun sınav kağıdı ekranda. Maraş’ı görelim. Bu sınav kağıdı. Ders dediniz ya. 99 dersinin sınav kağıdı. İzleyicilerimiz tekrar bir görsün. Nasıl geçilemediğini o dersin. Buyrun havadan görüntüler” ifadelerini kullandı.

Gönder'in bu sözlerinin ardından elindeki kağıtları da masaya fırlattı. Gönder, Çakır'ın “Maalesef millet olarak balık hafızasına sahibiz” sözlerine “Valla balıklar bile denizin altında daha güvende. Büyük balık küçük balığı yer ama küçük balıklar bile bizim bu apartmanlarda yaşayan insanlardan daha güvenli” cevabını verdi.

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Cesur
9.02.2023 23:04
Dilara Gönder ' ı "SÖZCÜ TV " de gormek isteriz.  
 
Aynur Kaya
9.02.2023 22:57
Bu memleket bitmiş.Hükümeti huylandırmamak için kimse konuşturulmuyor.Hemen istifaya zorlanıyor  
 
Adalet
9.02.2023 22:53
Sen ne kadar anlatırsan anlat karşındaki anladığı kadar anlar, heleki din ile uyuşturulup uyutuluyorsa hiç bir şey anlatamazsınız  
 
TÜM YORUMLAR (24)
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