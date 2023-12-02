Ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı hayatını kaybetti

İspanyol oyuncu Concha Velasco'dana cı haber geldi. Velasco'nun 84 yaşında Madrid'de vefat ettiği öğrenildi.

Bir süredir Puerta de Hospital Hierro'da tedavi gören Concha Velasco'nun tüm müdahalelere rağmen hayata yaşamını yitirdiği belirtildi. 'Vanity Fair'in aktardığına göre; ünlü oyuncunun ölümünü oğulları Manuel ve Paco Martinez, duyurdu.

"ÜZÜLEREK BİLDİRİYORUZ"

Oğulları tarafından yapılan açıklamada, "Annemiz Concha Velasco'nun, Majadahonda'daki Puerta de Hierro Hastanesi'nde öldüğünü üzülürek bildiriyoruz. Ölüm nedeni hastalığındaki komplikasyonlardan kaynaklanıyor" ifadelerine yer verildi.

"DUA ETMENİZİ RİCA EDİYORUZ"

Concha Velasco'nun oğulları, ayrıca, "Dünyanın en iyi annesine sahip olduğumuz, onu seven ve hayranlık duyan bu kadar çok İspanyol'un sevgisini kazandığımız için çok şanslıyız. Hepinize teşekkür ederiz. Annemizin ruhunun ebedi istirahati için dua etmenizi rica ediyoruz. Ailemiz de ona teşekkür edecek" şeklinde konuştu.