Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi. Ünlü sunucu Şule Zeybek'in son hali gündem oldu

Şule Zeybek, Kanal D'de muhabirlik yaptıktan sonra haber sunmaya başlamıştı. Ardından kariyerine 'Ben Bilmem Eşim Bilir' programında sunuculukla devam etme kararı almıştı.
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Eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in kızı olan Şule Zeybek 2010 yılında Yiğit Bulut'tan boşanmıştı. Ünlü sunucu son yıllarda değişimiyle şaşırttı.
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Bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Şule Zeybek, uzun yıllardır kullandığı sarı saçlarını kahverengiye boyattı. Verdiği kilolarla da gündeme gelen Zeybek, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.