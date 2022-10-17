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Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi. Ünlü sunucu Şule Zeybek'in son hali gündem oldu

Kanal D ekranlarında bir dönem haber spikerliği yapan Şule Zeybek son haliyle sosyal medyayı salladı. Şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat yaşayan Zeybek'in yeni halini görenler şaşırıp kalıyor.

Galeri Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 10:04
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Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi. Ünlü sunucu Şule Zeybek'in son hali gündem oldu

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Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi. Ünlü sunucu Şule Zeybek'in son hali gündem oldu

Şule Zeybek, Kanal D'de muhabirlik yaptıktan sonra haber sunmaya başlamıştı. Ardından kariyerine 'Ben Bilmem Eşim Bilir' programında sunuculukla devam etme kararı almıştı.

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Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi. Ünlü sunucu Şule Zeybek'in son hali gündem oldu

Eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in kızı olan Şule Zeybek 2010 yılında Yiğit Bulut'tan boşanmıştı. Ünlü sunucu son yıllarda değişimiyle şaşırttı.

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Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi. Ünlü sunucu Şule Zeybek'in son hali gündem oldu

Bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Şule Zeybek, uzun yıllardır kullandığı sarı saçlarını kahverengiye boyattı. Verdiği kilolarla da gündeme gelen Zeybek, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

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Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi. Ünlü sunucu Şule Zeybek'in son hali gündem oldu

İşte ünlü sunucunun son hali...

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Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi. Ünlü sunucu Şule Zeybek'in son hali gündem oldu

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Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi. Ünlü sunucu Şule Zeybek'in son hali gündem oldu

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Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi. Ünlü sunucu Şule Zeybek'in son hali gündem oldu

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