İngiliz spikerden flaş Beşiktaş yorumu. Beşiktaş'ın sıkıntısını Valerien Ismael'den önce çözdü

Bein Sports'un İngiliz spikeri oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi hakkında flaş sözler söyledi.

Yaptığı yorumda; ''Bu kadar yıldız oyuncusu olan takım, nasıl olur da bu kadar ofsayta düşer? Çalışmazsan düşersin, 3 oyuncu sürekli ilerde bekliyor, galiba Beşiktaş'ın kaleyi bulan şutu yok, sürekli Ersin'in şişirdiği toplar, sürekli Ersin ile oynamalar... Yazık! Gerçekten yazık! Pozitif diyeceğimiz hiç bir şey yok! Takım tamamen dağınık!'' ifadelerinde bulundu.