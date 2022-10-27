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Ünlü sunucu Erkan Yolaç’tan üzücü haber. Eşi duyurdu

Bir dönem ‘Evet-Hayır’ yarışmasıyla ekranlara damga vuran 87 yaşındaki usta sunucu Erkan Yolaç rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Eşi Asuman Yolaç, Erkan Yolaç’ın 10 gündür yoğun bakımda olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 11:12
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Usta sunucu Erkan Yolaç yoğun bakımda

Ünlü sunucu Erkan Yolaç’tan üzücü haber. Eşi duyurdu
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Ünlü sunucu Erkan Yolaç’tan üzücü haber geldi. 2018 yılında zatürre teşhisi konan ünlü sunucu Erkan Yolaç, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMDA

Ünlü sunucunun yoğun bakıma alındığı belirtildi. Bilinç kaybı yaşayan ünlü ismin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Halit Kıvanç'ın ölümü ardından Yolaç'ın bu haberi sevenlerini korkuttu. Yolaç, 2018 yılında geçirdiği zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Eşi Asuman Yolaç, Erkan Yolaç’ın 10 gündür yoğun bakımda olduğunu söyledi.
9 Temmuz'da Erkan Yolaç'ın Covid'e yakalandığını kaydeden Asuman Yolaç şunları söyledi: "Zatürresi nüksetti. Ara ara yoğun bakıma giriyor, çıkıyor. Tedavi sırasında ‘Akciğerlerde bir mantar mikrobu oluştu ama tehlikeli olmayan bir şey’ dediler. Bilinci yerinde, sohbet ediyoruz. Çok sağlam bünyesi varmış. İnşallah aramıza dönecek."

2018 YILINDA ZATÜRRE TEŞHİSİYLE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Erkan Yolaç'a 2018 yılında torununun doğumu için gittiği Amerika'da zatürree teşhisi konulmuştu. Yolaç, yüksek ateş yüzünden bilinç kaybı yaşamış ve yoğun bakıma alınmıştı.

Tedavinin sona ermesinin ardından Türkiye'ye dönen usta sunucu sağlık durumunun iyi olduğunu "Öbür dünyaya gittim, döndüm. Allah'ın takdiri. İyiyim, sıkıntım yok." sözleri ile açıklamıştı.

ERKAN YOLAÇ KİMDİR?

24 Şubat 1935 Kırklareli Babaeski doğumlu olan Erkan Yolaç şeker fabrikasının revirinde doğmuştur. Babası Mehmet Yolaç Edirne'lidir. Babası zamanında Sofya'dan göç etmiştir. 6 yaşındayken İstanbul'a taşınmışlar.

Yolaç, önce Saint-Joseph Fransız Lisesi'nde sonra Kenan Evren Anadolu Lisesi'nde sınıfta kaldı. Babasının işi gereği Kastamonu'ya taşındılar. Burada lisedeyken edebiyat öğretmeni Rauf Mutluay'ın yönlendirmesiyle belediye mikrofonlarından sunum yaptı. Belediye başkanı Osman Zeki Oktay'ın da sunumunu beğenmesiyle tüm anonsları o yapmaya başladı.

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