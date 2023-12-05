Ünlü sunucunun son hali doktorunun paylaşımıyla ortaya çıktı. Yaptığı gafla ekran karıyeri sona ermişti

Canlı yayında yaptığı gaf sonucu, Alevilerden gelen tepkiler nedeniyle ekranlara veda etmek zorunda kalan Turnike programının ünlü sunucusu Güner Ümit uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Aynı zamanda seslendirme sanatçısı olan Güner Ümit, nisan ayında Balıklı Rum Vakfı Hastanesi'ne gitti. Ümit'in son hali, doktorun paylaşımıyla gözler önüne serildi.

Doç. Dr. Feridun Suat Gökçe, "Seslendirme sanatçısı ve program sunucusu Sayın Güner Ümit’e küçük bir müdahale sonrasında çok zevkli bir sohbet yaptık ve kendisini uğurladık" notuyla Güner Ümit ile fotoğrafını paylaştı.

Ünlü sunucunun sakal bıraktığı ve bir hayli yaşlandığı dikkat çekti.