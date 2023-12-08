Züğürt Ağa'nın 'Kiraz'ını görenler gözlerine inanamadı. Son hali yıllar sonra ortaya çıktı

Züğürt Ağa filminde “Kiraz” karakterini canlandıran ve "Ağam ben sana vurulmuşem" repliği ile hafızalara kazınan Nilgün Nazlı'nın son hali ortaya çıktı. İşte Züğürt Ağa'nın Kiraz'ının son hali...
Yeşilçam'a damga vuran filmde Şener Şen Haraptar köyünün ağasıdır. Köye sonradan çalışmak için gelen kurnaz Kekeç Salman, kuraklık sebebiyle yeterince ürün elde edemeyen köy halkını örgütleyerek Ağa'nın mallarını çalmalarını ve bu malları satarak İstanbul'a göçmelerini sağlar.
Elinde avucunda pek az şey kalan ve marabalarını kaybeden Ağa da köyden kente göçerek aslen iyi yürekli kişiliği ve ailesi ile İstanbul'da yeni bir yaşam kurmaya çalışacaktır.
Filmin yeniden ekranlara gelmesiyle oyuncular merak konusu oldu. bu isimlerden biri de Züğürt Ağa'nın Kiraz'ı oldu.
Şener Şen ve Erdal Özyağcılar gibi Türk sinemasının iki usta isminin başrolde yer aldığı 1985 yapımı Züğürt Ağa filminde 'Kiraz' karakterine hayat veren Nilgün Nazlı şimdi ne yaptığı merak konusu oldu.
Züğürt Ağa filminde saflığı, güzelliği ve vicdanı izleyiciye o kadar güzel aktarmıştı ki Nilgün Nazlı "Ağam ben sana vurulmuşem" repliği ile hafızalara kazındı. Şimdilerde 55 yaşında olan Nilgün Nazlı Yeşilçam'da çok az filmde oynamasına rağmen oynadığı karakterlerle özellikle Züğürt Ağa filmindeki Kiraz karakteri ile unutulmaz oyuncularından oldu.
Züğürt Ağa filminden şu replikler hafızalara kazınmıştı:
Kiraz: Ağam halâ anlamamışsın. Ben sana vurulmuşem.
Ağa: Vurulacak başka adam bulamadın mı?
Kiraz: Her kızın gönlünde bir ağa vardır.
Ağa: Kız bu ağa "züğürt ağa"dır.
Kiraz: Olsun senin insanlığın güzeldir.
Belki de o yüzden ağalığı beceremiyorsun.
Oynadığı filmler
1984: Uç Güzel Güvercinim
1985: Acımak - Feriha
1985: Kanun Adamı
1985: Katiller De Ağlar
1985: Kuyucaklı Yusuf
1985: Züğürt Ağa – Kiraz
İşte Züğürt Ağa'nın Kiraz'ının son hali...