Züğürt Ağa'nın 'Kiraz'ını görenler gözlerine inanamadı. Son hali yıllar sonra ortaya çıktı

Züğürt Ağa filminde “Kiraz” karakterini canlandıran ve "Ağam ben sana vurulmuşem" repliği ile hafızalara kazınan Nilgün Nazlı'nın son hali ortaya çıktı. İşte Züğürt Ağa'nın Kiraz'ının son hali...

KAYNAK: Haber Merkezi
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Züğürt Ağa'nın 'Kiraz'ını görenler gözlerine inanamadı. Son hali yıllar sonra ortaya çıktı 1
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Züğürt Ağa'nın 'Kiraz'ını görenler gözlerine inanamadı. Son hali yıllar sonra ortaya çıktı 2

Yeşilçam'a damga vuran filmde Şener Şen Haraptar köyünün ağasıdır. Köye sonradan çalışmak için gelen kurnaz Kekeç Salman, kuraklık sebebiyle yeterince ürün elde edemeyen köy halkını örgütleyerek Ağa'nın mallarını çalmalarını ve bu malları satarak İstanbul'a göçmelerini sağlar.

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Züğürt Ağa'nın 'Kiraz'ını görenler gözlerine inanamadı. Son hali yıllar sonra ortaya çıktı 3

Elinde avucunda pek az şey kalan ve marabalarını kaybeden Ağa da köyden kente göçerek aslen iyi yürekli kişiliği ve ailesi ile İstanbul'da yeni bir yaşam kurmaya çalışacaktır.

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Züğürt Ağa'nın 'Kiraz'ını görenler gözlerine inanamadı. Son hali yıllar sonra ortaya çıktı 4

Filmin yeniden ekranlara gelmesiyle oyuncular merak konusu oldu. bu isimlerden biri de Züğürt Ağa'nın Kiraz'ı oldu.

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Züğürt Ağa'nın 'Kiraz'ını görenler gözlerine inanamadı. Son hali yıllar sonra ortaya çıktı 5

Şener Şen ve Erdal Özyağcılar gibi Türk sinemasının iki usta isminin başrolde yer aldığı 1985 yapımı Züğürt Ağa filminde 'Kiraz' karakterine hayat veren Nilgün Nazlı şimdi ne yaptığı merak konusu oldu.

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Züğürt Ağa'nın 'Kiraz'ını görenler gözlerine inanamadı. Son hali yıllar sonra ortaya çıktı 6

Züğürt Ağa filminde saflığı, güzelliği ve vicdanı izleyiciye o kadar güzel aktarmıştı ki Nilgün Nazlı "Ağam ben sana vurulmuşem" repliği ile hafızalara kazındı. Şimdilerde 55 yaşında olan Nilgün Nazlı Yeşilçam'da çok az filmde oynamasına rağmen oynadığı karakterlerle özellikle Züğürt Ağa filmindeki Kiraz karakteri ile unutulmaz oyuncularından oldu.

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Züğürt Ağa'nın 'Kiraz'ını görenler gözlerine inanamadı. Son hali yıllar sonra ortaya çıktı 7

Züğürt Ağa filminden şu replikler hafızalara kazınmıştı:

Kiraz: Ağam halâ anlamamışsın. Ben sana vurulmuşem.

Ağa: Vurulacak başka adam bulamadın mı?

Kiraz: Her kızın gönlünde bir ağa vardır.

Ağa: Kız bu ağa "züğürt ağa"dır.

Kiraz: Olsun senin insanlığın güzeldir.

Belki de o yüzden ağalığı beceremiyorsun.

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Züğürt Ağa'nın 'Kiraz'ını görenler gözlerine inanamadı. Son hali yıllar sonra ortaya çıktı 8

Oynadığı filmler

1984: Uç Güzel Güvercinim

1985: Acımak - Feriha

1985: Kanun Adamı

1985: Katiller De Ağlar

1985: Kuyucaklı Yusuf

1985: Züğürt Ağa – Kiraz

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Züğürt Ağa'nın 'Kiraz'ını görenler gözlerine inanamadı. Son hali yıllar sonra ortaya çıktı 9

İşte Züğürt Ağa'nın Kiraz'ının son hali...

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