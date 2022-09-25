25 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ivana Sert ile kapı komşusu oldu

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ivana Sert ile kapı komşusu oldu

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, İzmir Urla'da taş bir ev satın aldı. İlber Ortaylı, sosyetenin ünlü isimlerinden Ivana Sert ile komşu oldu

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 16:30
Takip Et

Ünlü Tarihçi Prof Dr.İlber Ortaylı ve sosyetik isim Ivana Sert Urla'da kapı komşusu oldular

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ivana Sert ile kapı komşusu oldu
+
Aa
-

Odatv''nin özel haberine göre Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, İzmir Urla'da bulunan Sanatçılar sokağında taş bir ev satın aldı.

Odatv'ye konuşan İlber Ortaylı, Ivana Sert'in evini aldığına yönelik iddialara karşı çıkarak, "Ben onun evini almadım. Onun; benim sokağın başında evi var. Ben orada küçük bir ev aldım. Ivana Sert'in öyle bir evi alacağını hiçbir zaman düşünemem" diye konuştu.  

Ivana Sert'i tanımadığını ancak ismini basından duyduğunu ifade eden İlber Ortaylı, evi gayet cüzi bir rakama aldığını söyledi.

Satın aldığı eve para meseleleri nedeniyle henüz tam olarak yerleşemediğini kaydeden İlber Ortaylı, "Epey oldu, yerleşemedim daha adam edip de, para meselesi çünkü. Benimki mütevazı bir şey. Çift rakamlı değil. 80 metre kare. İki katlı bir evin zemini. Ivana da orada oturmuyor. Bir senedir görmedim. Köşedeki ev. Taş evler onlar. Urla'da. Sanatçılar sokağının orada" dedi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akşener 'O şerefsize gereğini yapamadım' dedi ve dört kez üst üste özür diledi
1
﻿Akşener 'O şerefsize gereğini yapamadım' dedi ve dört kez üst üste özür diledi
﻿Akşener 'O şerefsize gereğini yapamadım' dedi ve dört kez üst üste özür diledi
﻿Tekkeden ilk fotoğraf... Ahmet Özhan tarikat şeyhi oldu
2
﻿Tekkeden ilk fotoğraf... Ahmet Özhan tarikat şeyhi oldu
﻿Tekkeden ilk fotoğraf... Ahmet Özhan tarikat şeyhi oldu
﻿Meteoroloji'den 13 İl için sarı kodlu uyarı. Plan yapanlar dikkat. Sağanak geliyor
3
﻿Meteoroloji'den 13 İl için sarı kodlu uyarı. Plan yapanlar dikkat. Sağanak geliyor
﻿Meteoroloji'den 13 İl için sarı kodlu uyarı. Plan yapanlar dikkat. Sağanak geliyor
﻿A Milli Takımın yeni teknik direktörünü açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı
4
﻿A Milli Takımın yeni teknik direktörünü açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı
﻿A Milli Takımın yeni teknik direktörünü açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı
﻿Tunç Soyer'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Sonuna kadar arkanızda olduğumuzdan emin olabilirsiniz
5
﻿Tunç Soyer'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Sonuna kadar arkanızda olduğumuzdan emin olabilirsiniz
﻿Tunç Soyer'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Sonuna kadar arkanızda olduğumuzdan emin olabilirsiniz
﻿Soylu hakkında flaş iddia: Görevden alınma hazırlıkları yapıyor
6
﻿Soylu hakkında flaş iddia: Görevden alınma hazırlıkları yapıyor
﻿Soylu hakkında flaş iddia: Görevden alınma hazırlıkları yapıyor
﻿İran'da öfke gittikçe büyüyor. Polisten protestocu kadına akılalmaz şiddet
7
﻿İran'da öfke gittikçe büyüyor. Polisten protestocu kadına akılalmaz şiddet
﻿İran'da öfke gittikçe büyüyor. Polisten protestocu kadına akılalmaz şiddet
﻿Uyanıklığın böylesi! Plakayı eliyle kapatıp gişeden kaçak geçti
﻿Uyanıklığın böylesi! Plakayı eliyle kapatıp gişeden kaçak geçti
﻿Uyanıklığın böylesi! Plakayı eliyle kapatıp gişeden kaçak geçti
﻿Cami hırsızı yakayı ele verdi
﻿Cami hırsızı yakayı ele verdi
﻿Cami hırsızı yakayı ele verdi
﻿Sancaktepe TEM'de zincirleme kaza: 8 yaralı
﻿Sancaktepe TEM'de zincirleme kaza: 8 yaralı
﻿Sancaktepe TEM'de zincirleme kaza: 8 yaralı
﻿Kars'ta soğuk havanın ardından sobalar yanmaya başladı
﻿Kars'ta soğuk havanın ardından sobalar yanmaya başladı
﻿Kars'ta soğuk havanın ardından sobalar yanmaya başladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.