27 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İlber Ortaylı medeniyete en çok zarar veren toplulukları ve çakalları açıkladı

İlber Ortaylı medeniyete en çok zarar veren toplulukları ve çakalları açıkladı

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, uzun süredir gündemde olan göçmen meselesine değindi. Ortaylı, medeniyete en çok zarar veren topluluğu göçmenler olarak tanımladı.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 13:54
Takip Et

İlber Ortaylı medeniyete en çok zarar veren toplulukları ve çakalları açıkladı

İlber Ortaylı medeniyete en çok zarar veren toplulukları ve çakalları açıkladı
+
Aa
-

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, uzun süredir gündemde olan göçmen meselesine değindi. Ortaylı, medeniyete en çok zarar veren topluluğu göçmenler olarak tanımladı. 

Uzun süredir gündemde olan sığınmacı meselesine ünlü tarihçi İlber Ortaylı'da katıldı. 

Kafa Tv adlı Youtube kanalında konuşan İlber Ortaylı, “Bugünkü medeniyete en çok zarar veren topluluk hangisidir?” sorusunu şöyle yanıtladı:

"En çok nüfusu olan her yere dağılanlar. Göçmenler bak. Mesela Türkiye’ye Rus göçü zararlı olmaya başladı. İnsanları evden çıkarıyor çakal ev sahipleri. Kulübe gibi yerleri 20 bin liraya vermişler.” 

Vatandaşlar da ülkemize göç eden savaş karşıtı Ruslar, 2011'de ülkemize gelmeye başlayan ve sürekli asayiş sorunlarıyla gündemde olan Suriyeliler konusunda isyanda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mayıs ayında sığınmacı sorunuyla ilgili 'Suriye, ama Afganistan, ama Irak, İran fark etmiyor. Suriye'den savaştan çıkıp ülkemize sığınalara sahip çıkacağız. Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmadık ve kovmayacağız' açıklaması yapmıştı.

AÇIKLAMALAR KAFA KARIŞTIRDI

Şimdiye kadar "göndermeyeceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sürecine girdiğimiz Eylül ayında 1 milyon Suriyelinin gönüllü olarak ülkelerine gönderilmelerini sağlayacak yeni bir proje hazırlığı içerisinde olduklarını duyurmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in ise dün "Suriyeli mültecilerin Türkiye'de iş sürecine katılacağı projenin açılış toplantısında" yaptığı konuşmada

"Sosyal yardımlarla hayatta kalmayı başarmak, başlı başına bir problemdir. O bakımdan o insanları hayata daha sıkı bağlayacak, onlara el uzatacak bir imkanın olması lazım. O imkan, onların iş gücüne katılımını sağlamaktır. Bunun için bu ve benzeri projeler çok değerli" ifadelerini kullanması vatandaşların kafalarını karıştırdı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Lazo
27.10.2022 14:13
Sayın İlber Hoca sarı saçlı mavi gözlü Selanik göçmeni ülkeye kötülük mü yaptı?Balkan göçmenleri bu ülkeye modernliği getirdi.Noktaaaaaa.  
 
Uzay Fenercioğlu
27.10.2022 14:06
İlber hoca da biliyor ki, bu sorun 3 milyon yıllık insanlık tarihinin en büyük sorunu. Ama bunu durdurmak imkansız. Sadece 5 bin yıllık İstanbul tarihine bakmak yeterli. Babil ve Roma da bonusu.  
 
Baha
27.10.2022 14:04
Memleketin hertarafi çakal olmuş.ne diyelim  
 
TÜM YORUMLAR (5)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
1
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
2
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
3
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
4
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
5
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Sansür Yasası kararı. CHP iptali için başvurmuştu
6
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Sansür Yasası kararı. CHP iptali için başvurmuştu
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Sansür Yasası kararı. CHP iptali için başvurmuştu
﻿Tıvorlu İsmail mesaj gönderdi. İrem Derici'den yanıt jet hızıyla geldi
7
﻿Tıvorlu İsmail mesaj gönderdi. İrem Derici'den yanıt jet hızıyla geldi
﻿Tıvorlu İsmail mesaj gönderdi. İrem Derici'den yanıt jet hızıyla geldi
﻿Kayseri Emniyet Müdürlüğü Polisevi personel alacak
﻿Kayseri Emniyet Müdürlüğü Polisevi personel alacak
﻿Kayseri Emniyet Müdürlüğü Polisevi personel alacak
﻿SMA hastasına bağış yaptılar affedildiler
﻿SMA hastasına bağış yaptılar affedildiler
﻿SMA hastasına bağış yaptılar affedildiler
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Credit Suisse üçüncü çeyrekte dev zarar. 4 milyar İsviçre frangı zarar edildiği açıklandı
﻿Credit Suisse üçüncü çeyrekte dev zarar. 4 milyar İsviçre frangı zarar edildiği açıklandı
﻿Credit Suisse üçüncü çeyrekte dev zarar. 4 milyar İsviçre frangı zarar edildiği açıklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.