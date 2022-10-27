İlber Ortaylı medeniyete en çok zarar veren toplulukları ve çakalları açıkladı

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, uzun süredir gündemde olan göçmen meselesine değindi. Ortaylı, medeniyete en çok zarar veren topluluğu göçmenler olarak tanımladı.

Uzun süredir gündemde olan sığınmacı meselesine ünlü tarihçi İlber Ortaylı'da katıldı.

Kafa Tv adlı Youtube kanalında konuşan İlber Ortaylı, “Bugünkü medeniyete en çok zarar veren topluluk hangisidir?” sorusunu şöyle yanıtladı:

"En çok nüfusu olan her yere dağılanlar. Göçmenler bak. Mesela Türkiye’ye Rus göçü zararlı olmaya başladı. İnsanları evden çıkarıyor çakal ev sahipleri. Kulübe gibi yerleri 20 bin liraya vermişler.”

Vatandaşlar da ülkemize göç eden savaş karşıtı Ruslar, 2011'de ülkemize gelmeye başlayan ve sürekli asayiş sorunlarıyla gündemde olan Suriyeliler konusunda isyanda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mayıs ayında sığınmacı sorunuyla ilgili 'Suriye, ama Afganistan, ama Irak, İran fark etmiyor. Suriye'den savaştan çıkıp ülkemize sığınalara sahip çıkacağız. Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmadık ve kovmayacağız' açıklaması yapmıştı.

AÇIKLAMALAR KAFA KARIŞTIRDI

Şimdiye kadar "göndermeyeceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sürecine girdiğimiz Eylül ayında 1 milyon Suriyelinin gönüllü olarak ülkelerine gönderilmelerini sağlayacak yeni bir proje hazırlığı içerisinde olduklarını duyurmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in ise dün "Suriyeli mültecilerin Türkiye'de iş sürecine katılacağı projenin açılış toplantısında" yaptığı konuşmada

"Sosyal yardımlarla hayatta kalmayı başarmak, başlı başına bir problemdir. O bakımdan o insanları hayata daha sıkı bağlayacak, onlara el uzatacak bir imkanın olması lazım. O imkan, onların iş gücüne katılımını sağlamaktır. Bunun için bu ve benzeri projeler çok değerli" ifadelerini kullanması vatandaşların kafalarını karıştırdı.