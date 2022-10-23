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Prof. Dr. İlber Ortaylı Türk aile yapısını bekleyen tehlikeyi açıkladı

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Evin ihtiyarları, gençleri dinlemiyor. Nesiller arası çatışma yüzünden insanlar köyleri terk ediyorlar. Bu ciddi bir şey. Türk ailesi parçalanıyor" dedi.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 20:31
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Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı Türk aile yapısını bekleyen tehlikeyi açıkladı

Prof. Dr. İlber Ortaylı Türk aile yapısını bekleyen tehlikeyi açıkladı
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Türk tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Kayseri Kitap Fuarı kapsamında söyleşiye katıldı. Ortaylı, Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşide, her yerde aile yapısının önemli olduğundan bahsettiğini aktardı.

"TÜRK AİLESİ PARÇALINIYOR"

Gençlerin sözlerinin dinlenmemesinden yakındığını anlatan Ortaylı, "Köyün aile içi yapısını düzenleyememişiz. Evin ihtiyarları, gençleri dinlemiyor. Hiçbir şekilde dinlemiyor ve huyları buna müsait değil" dedi.

Bu durumun köyde değil, şehirde de aynı olduğunu dile getiren Ortaylı, şöyle konuştu:

"Çocukların hepsinin şikayeti şu, 'geliyoruz, öğreniyoruz, Avrupa'da okuduk, birtakım tekliflerimiz, önerilerimiz var babamızın müessesesini geliştirmek için bizi dinlemiyor, etrafındaki menajerleri dinliyor.' diyorlar. Yani siz sonunda o ağacın dallarıyla devam etmek zorundasınız. Nesiller arası çatışma yüzünden insanlar köyleri terk ediyorlar. Bu ciddi bir şey. Türk ailesi parçalanıyor. Parçalanmanın nedeni ne? Böyle dar bir gelirle buna nasıl cesaret ediyorsun? 3 neslin yaşadığı bir evde, bir kere çocukların gördüğü terbiye değişik olur. Pişen yemek, yapılanlar farklı olur. Temizlik farklı olur. Buna tahammül edemiyorlar."

"HER TOPLUMUN KENDİ ÂDETİ DEĞİL"

Her toplumun kendine ait adetleri olduğunu vurgulayan Ortaylı, "Çok yanlış teoriler var. Çekirdek aile. İşte ailenin küçüklüğü, kadının ve gençlerin özgürlüğü, bunlar iyi güzel de yani her zaman da geçerli sloganlar değil. Her toplumun kendi âdeti değil. Siz bu toplumda 16 yaşına gelen çocuk için 'hadi artık sana yeterince baktık, git ekmeğini bul' diye bir lafa maruz kalacağını düşünüyor musunuz? Herkes çocuğuna sonuna kadar sahip çıkıyor, büyütüyor" ifadelerini kullandı.

 

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