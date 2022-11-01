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İlber Ortaylı sonunda patladı! İsim vermeden ünlü doktoru eleştirdi

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, katıldığı bir YouTube yayınında isim vermeden ünlü psikiyatrist Profesör Doktor Gülseren Budayıcıoğlu'nun hastalarının hayatlarını dizi yapmasına yönelik eleştirilerde bulundu.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 08:36
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İlber Ortaylı sonunda patladı! Mesleğini başka amaçlar için kullanan doktorlara ateş püskürdü

İlber Ortaylı sonunda patladı! İsim vermeden ünlü doktoru eleştirdi
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Ünlü tarihçi Profesör Doktor İlber Ortaylı, YouTube'de bir yayına konuk oldu. Her zaman dobra yönüyle bilinen İlber Ortaylı, isim vermeden ünlü psikiyatrist Profesör Doktor Gülseren Budayıcıoğlu'nu eleştirdi.

Hastalarının hikayeleri dizi yapılan Gülseren Budayıcıoğlu'nu doktor Engin Geçtan ile kıyas eden Ortaylı, bu yapılanın doğruluğunun doktorlar tarafından sorulması gerektiğini söyledi.

İlber Ortaylı'nın konuşmasının tamamı şu şekilde:
"Merhum Engin Geçtan vardı bence çok okuyan çok bilen bir adamdı. Çok önemli bir vasfı daha vardı; hastası hastasıydı. Hipokrat yemini vardı, dosyası kendisindeydi. Kimse bilmezdi yakını bile.

Tarihçi İlber Ortaylı'dan yeni sınav sistemi yorumu - Eğitim Haberleri

Şimdi öyle günlere geldik ki millet hasta dosyalarıyla senaryo yazıyor. Bu ne kadar doğru ben bilmem, meslektaşları bunu sormalı."

Gülseren Budayıcıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte biyografisi

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