İlber Ortaylı sonunda patladı! İsim vermeden ünlü doktoru eleştirdi

Ünlü tarihçi Profesör Doktor İlber Ortaylı, YouTube'de bir yayına konuk oldu. Her zaman dobra yönüyle bilinen İlber Ortaylı, isim vermeden ünlü psikiyatrist Profesör Doktor Gülseren Budayıcıoğlu'nu eleştirdi.

Hastalarının hikayeleri dizi yapılan Gülseren Budayıcıoğlu'nu doktor Engin Geçtan ile kıyas eden Ortaylı, bu yapılanın doğruluğunun doktorlar tarafından sorulması gerektiğini söyledi.

İlber Ortaylı'nın konuşmasının tamamı şu şekilde:

"Merhum Engin Geçtan vardı bence çok okuyan çok bilen bir adamdı. Çok önemli bir vasfı daha vardı; hastası hastasıydı. Hipokrat yemini vardı, dosyası kendisindeydi. Kimse bilmezdi yakını bile.

Şimdi öyle günlere geldik ki millet hasta dosyalarıyla senaryo yazıyor. Bu ne kadar doğru ben bilmem, meslektaşları bunu sormalı."