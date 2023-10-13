Ünlü teknik direktörün sesiyle annesini dolandırdılar

Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan eski futbolcu ve teknik direktör Raşit Çetiner'in annesi 88 yaşındaki Müjgan Çetiner, kendisini oğlunun arkadaşı olarak tanıtan maskeli bir kişi tarafından dolandırıldı.

Ünlü teknik direktörün sesiyle annesini dolandırdılar

24 Ağustos’ta Bakırköy Şenlikköy Mahallesi’nde gerçekleşen olayda, Cerrahi maskeli dolandırıcı, Fenerbahçe ile Galatasaray’ın eski oyuncusu, eski milli futbolcu ve teknik direktör Raşit Çetiner’in 88 yaşındaki annesi Müjgan Çetiner’in kapısını çaldı.

KENDİSİNİ RAŞİT ÇETİNER’İN ARKADAŞI OLARAK TANITTI

Dolandırıcı, kapıyı açan yaşlı kadına oğlu Raşit Çetiner’in arkadaşı olduğunu ve onun yanından geldiğini söyledi. Bunun üzerine Müjgan Çetiner, gelen kişiyi evine davet etti.

İçeri giren kişi, Müjgan Çetiner’e oğlu Raşit’in İstanbul’a geldiğini ve 10 bin lira paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Telefonundan birisini arayan dolandırıcı, oğlunla konuşuyorum diyerek telefonu Müjgan Çetiner’e verdi.

eski-futbolcu-ve-teknik-direktor-rasit-cetinerin-sesini-taklit-ederek-annesini-dolandirdilar-4163-dhaphoto1.jpg

OĞLUNUN SESİNİ TAKLİT EDEREK 10 BİN LİRA PARA İSTEDİ

Telefondaki kişi Raşit Çetiner’in sesini taklit ederek Müjgan Çetiner’e gelen kişiye 10 bin lira vermesini söyledi. Bunun üzerine Müjgan Çetiner, telefondaki kişiye 10 bin lira parasının olmadığını 5 bin 400 lirasının olduğunu söyledi.

Çetiner telefonu kapattıktan sonra evdeki nakit 5 bin 400 lira parayı gelen kişiye verdi. Şüpheli kendisine verilen paranın içinden 400 lirayı Çetiner’e geri vererek 5 bin lirayı alıp evden ayrıldı. Dolandırıcı gittikten sonra oğlu Raşit’i arayan Müjgan Çetiner, istediği parayı arkadaşına verdiğini söyledi.

Oğlunun İstanbul’da değil İzmir’de olduğunu ve böyle bir para istemediğini öğrenen Müjgan Çetiner dolandırıldığını anlayınca polisi arayarak şikayetçi oldu. Çetiner’in şikayeti üzerine eve gelen şüphelinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

eski-futbolcu-ve-teknik-direktor-rasit-cetinerin-sesini-taklit-ederek-annesini-dolandirdilar-4163-dhaphoto6.jpg

AYNI YÖNTEMLE BAŞKA BİRİNİ DAHA DOLANDIRDILAR

Çalışmalar devam ederken Salı günü yine benzer bir yöntemle Çetiner’in arka sokağında oturan Esin İshakoğlu’nun (79) telefonu çaldı.

Arayan kişi oğlu Mehmet İshakoğlu’nun sesini taklit ederek paraya ihtiyacı olduğunu ve göndereceği kişiye evdeki paraları vermesini söyledi.

Bunun üzerine Esin İshakoğlu konuştuğu kişiyi oğlu sandı evine gelen kişiye 30 bin lira, 80 bin lira değerinde burma bilezik, 3 çeyrek altın ve 530 euro parayı teslim etti.

Esin İshakoğlu daha sonra oğlu Mehmet İshakoğlu’nu arayıp parayı verdiğini söylediğinde oğlunun kendisini arayıp para istemediğini gelen kişiyi de tanımadığını öğrendi. Nesin İshakoğlu da polisi arayarak şikayetçi oldu.

eski-futbolcu-ve-teknik-direktor-rasit-cetinerin-sesini-taklit-ederek-annesini-dolandirdilar-4163-dhaphoto8.jpg

DOLANDIRICIYA ÖNCE PARALARI VERDİ SONRA KOLONYA İKRAM ETTİ

Emniyet ekipleri iki farklı olaya karışan kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan Müjgan Çetiner’in dolandırıldığı anlar evin içindeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde eve gelen dolandırıcıya paraları verdikten sonra kolonya ikram ettiği anlar yer aldı.

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Son Haberler
Robot süpürge patladı! Gündem
Robot süpürge patladı!
Saype ismiyle tanınan Fransız sanatçı son çalışmasını Hatay'da depremde hayatını kaybedenlere adadı Video
Saype ismiyle tanınan Fransız sanatçı son çalışmasını Hatay'da depremde hayatını kaybedenlere adadı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1900 kişi hayatını kaybetti Dünya
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1900 kişi hayatını kaybetti
Son dakika... İsrail ordusu kara harekatına başladı Dünya
Son dakika... İsrail ordusu kara harekatına başladı
İstanbul Emniyeti'nden 'Huzur İstanbul' denetimi Gündem
İstanbul Emniyeti'nden 'Huzur İstanbul' denetimi
Netanyahu: Bu yalnızca başlangıç Dünya
Netanyahu: Bu yalnızca başlangıç
Hamas'ın İsrail'in Tel-Aviv bölgesine roket atışı yaptığına dair görüntüler paylaşılıyor Video
Hamas'ın İsrail'in Tel-Aviv bölgesine roket atışı yaptığına dair görüntüler paylaşılıyor