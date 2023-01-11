Meşhur otelin sahibiydi. Ünlü turizm şirketi iflas etti

Yeniakit ve Turizm Güncel'de yer alan habere göre, İstanbul 1. İflas Dairesi, Ortaköy Princess Hotel'i bünyesinde bulunduran Artge Otelcilik Ticaret Limited Şirketinin iflasına karar verdi.
KONKORDATO BAŞVUSUNDA BULUNMUŞTU
Yüzde 50 hissesinin G. Faruk Aslan’a yüzde 50 hissesinin ise Tarik Farad Aria ait olduğu bilinen şirket, 2019 yılının başlarında konkordato başvurusunda bulunmuştu.
Başvuruda, konkordato kararının verilmesi halinde faaliyetlerin yeniden etkin bir biçimde sürdürülebileceği iddia edilmişti. Yapılan başvuru sonrası mahkeme, şirket için 3 aylık geçici mühlet vermişti.
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