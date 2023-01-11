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Meşhur otelin sahibiydi. Ünlü turizm şirketi iflas etti

Ortaköy Princess Hotel'i bünyesinde bulunduran Artge Otelcilik Ticaret Limited Şirketi iflas etti.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 14:21
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Ünlü turizm şirketi iflas etti

Meşhur otelin sahibiydi. Ünlü turizm şirketi iflas etti
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Yeniakit ve Turizm Güncel'de yer alan habere göre, İstanbul 1. İflas Dairesi, Ortaköy Princess Hotel'i bünyesinde bulunduran Artge Otelcilik Ticaret Limited Şirketinin iflasına karar verdi.

KONKORDATO BAŞVUSUNDA BULUNMUŞTU

Yüzde 50 hissesinin G. Faruk Aslan’a yüzde 50 hissesinin ise Tarik Farad Aria ait olduğu bilinen şirket, 2019 yılının başlarında konkordato başvurusunda bulunmuştu. 

Başvuruda, konkordato kararının verilmesi halinde faaliyetlerin yeniden etkin bir biçimde sürdürülebileceği iddia edilmişti. Yapılan başvuru sonrası mahkeme, şirket için 3 aylık geçici mühlet vermişti.

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Yavuz
11.01.2023 15:31
Bu daha başlangıç  
 
Korkuyorum
11.01.2023 14:48
Ltd.sirjet sermaye kadar sorumlu.calisanin tazminat karşılığı bilançoda var gerçekte yok. Devlete kıdem tazm.yatirilmalidir.  
 
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