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Sharon Stone'den yıllar sonra 'Temel İçgüdü' itirafı geldi

"Temel İçgüdü" filmiyle tanınan oyuncu Sharon Stone, seneler sonra filmdeki rolü karşılığında ödenen ücreti açıkladı.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 15:07
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Ünlü yıldız Sharon Stone'den yıllar sonra 'Temel İçgüdü' itirafı geldi

Sharon Stone'den yıllar sonra 'Temel İçgüdü' itirafı geldi
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Sharon Stone, "Temel İçgüdü" filminde başrolü paylaştığı Michael Douglas’tan 13,5 milyon dolar daha az kazandığını söyledi.

1992 yapımı filmde Michael Douglas’tan 13,5 milyon dolar daha az kazandığını açıklayan Stone, "Michael Douglas 14 milyon dolar kazandı. Ben yeniydim ve o çok büyük bir yıldızdı."

Geçen haftalarda banka skandalında parasının yarısını kaybettiğini belirten Stone, filmden sadece 500 bin dolar kazandığını söyledi.

''ARTIK FİLİM SETLERİNDE KADINLAR VAR...''

Endüstride kadınların konumlarıyla ilgili gözlemlerini de aktaran oyuncu, "Kadınların neler yapabileceğini daha çok düşünmeliyiz. Eskiden sete gittiğimde seks sahneleri çekilirken 300 erkek olurdu. İşler değişti ve artık filmlerde kadınlar var. Gerçekten minnettarım."dedi

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