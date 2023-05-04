Ünlü yıldız yanlış estetik ameliyat yüzünden depresyona girdi

Kendini Hollywood sinemasında da kanıtlayan Hint oyuncu Priyanka Chopra, yıllar önce kötü yapılmış burun estetiği ameliyatı sonrası yaşadıklarını anlattı.

2000 yılı Dünya Güzellik Yarışması birincisi olan 40 yaşındaki Chopra, "The Howard Stern Show" adlı programda, yıllar önce doktorların geniz etindeki polipin alınması için ameliyat olmasını önerdiğini, hem polipi aldırmak hem de rinoplasti ameliyatı olmak için bıçak altına yattığını, ancak ortaya çıkan sonucun onu depresyona soktuğunu söyledi.

Haberglobal'de yer alan haberde; kariyerine modellikle başlayan, daha sonra sinema oyunculuğu yapan Chopra, yanlış ameliyatın, yüzünde kötü bir görünüm yaratmasından dolayı geçim sıkıntısı da çektiğini söyledi.

Estetik ameliyat sonrası anlaşmış olduğu üç filmden kovulduğunu söyleyen Chopra, oyunculuk kariyerinin başlamadan bitmek üzere olduğunu itiraf etti.

Ameliyat sonrası uzun süre hiç evden çıkmadığını söyleyen ünlü oyuncu, doktor olan babasının onu tekrar bıçak altına yatarak burnunu düzelttirme konusunda cesaretlendirdiğini söyledi.

Chopra Bollywood yönetmeni Anil Sharma'nın da ameliyat için destek olduğunu, ameliyat sonrası, daha önce başrol önerilmiş olsa da filmde yan karakterde yer alabileceğini söylediğini anlattı.

Geçmişte yaşadığı yanlış estetik ameliyat deneyimini "Unfinished" adlı anı kitabında da yazan Chopra, kitabında ameliyatın ruh halini darmaduman ettiğini ve onu umutsuzluğa sürüklediğini belirtmişti.